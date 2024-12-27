Сьогоднішня ціна 0xBitcoin (0XBTC)

Поточна ціна 0xBitcoin (0XBTC) сьогодні становить 0.106651 USD з ринковою капіталізацією $ 1.16M USD. Ціна 0XBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0xBitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 679.91 USD

- зміна ціни 0xBitcoin протягом дня — -3.78%

- циркуляційна пропозиція – 10.84M USD

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