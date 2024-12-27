Ціна 0xBitcoin (0XBTC)
Поточна ціна 0xBitcoin (0XBTC) сьогодні становить 0.106651 USD з ринковою капіталізацією $ 1.16M USD. Ціна 0XBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xBitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 679.91 USD
- зміна ціни 0xBitcoin протягом дня — -3.78%
- циркуляційна пропозиція – 10.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xBitcoin до USD становила $ -0.0041909751156647.
За останні 30 днів зміна ціни 0xBitcoin до USD становила $ +0.0540331613.
За останні 60 днів зміна ціни 0xBitcoin до USD становила $ +0.0854000416.
За останні 90 днів зміна ціни 0xBitcoin до USD становила $ +0.04949525128919825.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0041909751156647
|-3.78%
|30 днів
|$ +0.0540331613
|+50.66%
|60 днів
|$ +0.0854000416
|+80.07%
|90 днів
|$ +0.04949525128919825
|+86.60%
Останній аналіз цін 0xBitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-3.78%
+13.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.
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