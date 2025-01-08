Ціна 0xAnon (0XANON)
Поточна ціна 0xAnon (0XANON) сьогодні становить 0.00170654 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 0XANON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0xAnon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.80 USD
- зміна ціни 0xAnon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0xAnon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 0xAnon до USD становила $ -0.0012216106.
За останні 60 днів зміна ціни 0xAnon до USD становила $ -0.0011550838.
За останні 90 днів зміна ціни 0xAnon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0012216106
|-71.58%
|60 днів
|$ -0.0011550838
|-67.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 0xAnon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-23.93%
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|1 0XANON до AUD
A$0.002730464
|1 0XANON до GBP
￡0.001365232
|1 0XANON до EUR
€0.0016382784
|1 0XANON до USD
$0.00170654
|1 0XANON до MYR
RM0.0076623646
|1 0XANON до TRY
₺0.0602920582
|1 0XANON до JPY
¥0.2696674508
|1 0XANON до RUB
₽0.183026415
|1 0XANON до INR
₹0.146421132
|1 0XANON до IDR
Rp27.5248348562
|1 0XANON до PHP
₱0.099576609
|1 0XANON до EGP
￡E.0.086436251
|1 0XANON до BRL
R$0.010409894
|1 0XANON до CAD
C$0.0024403522
|1 0XANON до BDT
৳0.207856572
|1 0XANON до NGN
₦2.6376111586
|1 0XANON до UAH
₴0.0725962116
|1 0XANON до VES
Bs0.09044662
|1 0XANON до PKR
Rs0.4782749004
|1 0XANON до KZT
₸0.9072478602
|1 0XANON до THB
฿0.058960957
|1 0XANON до TWD
NT$0.055974512
|1 0XANON до CHF
Fr0.001535886
|1 0XANON до HKD
HK$0.0132598158
|1 0XANON до MAD
.د.م0.0171677924