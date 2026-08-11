Яка зараз ціна 0x0?

0x0 (0X0) торгують за ₴0.0798495684387770640000, що відображає зміну ціни на рівні -1.44% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає 0x0 у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy, 0X0 часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують 0X0 сьогодні?

За останні 24 години 0X0 зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів 0x0?

Сьогодні в обігу знаходиться 891250000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг 0X0?

Наразі 0x0 займає ринковий рейтинг №2408 з ринковою капіталізацією ₴71166749.29386134640000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати 0x0 за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -1.44% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як 0x0 порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy 0X0 демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.