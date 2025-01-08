Сьогоднішня ціна 0x Leverage (OXL)

Поточна ціна 0x Leverage (OXL) сьогодні становить 0.00187445 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OXL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0x Leverage:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.62K USD

- зміна ціни 0x Leverage протягом дня — -4.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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