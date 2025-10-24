Інформація щодо ціни 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00175444 $ 0,00175444 $ 0,00175444 Мін. за 24 год $ 0,00222395 $ 0,00222395 $ 0,00222395 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00175444$ 0,00175444 $ 0,00175444 Макс. за 24 год $ 0,00222395$ 0,00222395 $ 0,00222395 Рекордний максимум $ 0,01755527$ 0,01755527 $ 0,01755527 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -8,08% Зміна ціни (1 дн.) -3,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -51,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -51,60%

Актуальна ціна 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) становить $0,00178935. За останні 24 години 01111010011110000110001001110100 торгувався між мінімумом у $ 0,00175444 і максимумом у $ 0,00222395, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 01111010011110000110001001110100 становить $ 0,01755527, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 01111010011110000110001001110100 змінився на -8,08% за останню годину, -3,75% за 24 години та на -51,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Ринкова капіталізація $ 1,79M$ 1,79M $ 1,79M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,79M$ 1,79M $ 1,79M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація 01111010011110000110001001110100 — $ 1,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 01111010011110000110001001110100 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,79M.