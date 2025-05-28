Ціна 000 Capital (000)
Поточна ціна 000 Capital (000) сьогодні становить 0,00222865 USD з ринковою капіталізацією $ 2,22M USD. Ціна 000 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 000 Capital:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни 000 Capital протягом дня — +1,85%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 000 Capital до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 000 Capital до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 000 Capital до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 000 Capital до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 000 Capital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,43%
+1,85%
+30,34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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