Сьогоднішня ціна 000 Capital (000)

Поточна ціна 000 Capital (000) сьогодні становить 0,00222865 USD з ринковою капіталізацією $ 2,22M USD. Ціна 000 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 000 Capital:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни 000 Capital протягом дня — +1,85%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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