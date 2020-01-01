Токеноміка 0 Knowledge Network (0KN)

Токеноміка 0 Knowledge Network (0KN)

Дізнайтеся ключову інформацію про 0 Knowledge Network (0KN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація 0 Knowledge Network (0KN)

What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees.

0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis.

Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork

What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions

How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH

Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined

Офіційний вебсайт:
https://0kn.io
Whitepaper:
https://docs.0kn.io/docs/0KN/intro/

Токеноміка та аналіз ціни 0 Knowledge Network (0KN)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 0 Knowledge Network (0KN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 32,58K
$ 32,58K$ 32,58K
Загальна пропозиція:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 7,99B
$ 7,99B$ 7,99B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 40,78K
$ 40,78K$ 40,78K
Історичний максимум:
$ 0,00319787
$ 0,00319787$ 0,00319787
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка 0 Knowledge Network (0KN): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки 0 Knowledge Network (0KN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів 0KN, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 0KN, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку 0KN, досліджуйте ціну токена 0KN в реальному часі!

Прогноз ціни 0KN

Хочете знати, куди рухається 0KN? Наша сторінка прогнозу ціни 0KN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.