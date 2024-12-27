Сьогоднішня ціна 0 Knowledge Network (0KN)

Поточна ціна 0 Knowledge Network (0KN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.29M USD. Ціна 0KN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 0 Knowledge Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.11K USD

- зміна ціни 0 Knowledge Network протягом дня — -1.91%

- циркуляційна пропозиція – 7.99B USD

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