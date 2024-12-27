Ціна 0 Knowledge Network (0KN)
Поточна ціна 0 Knowledge Network (0KN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.29M USD. Ціна 0KN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 0 Knowledge Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.11K USD
- зміна ціни 0 Knowledge Network протягом дня — -1.91%
- циркуляційна пропозиція – 7.99B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 0 Knowledge Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 0 Knowledge Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 0 Knowledge Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 0 Knowledge Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.91%
|30 днів
|$ 0
|+42.27%
|60 днів
|$ 0
|+35.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 0 Knowledge Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-1.91%
+21.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined
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