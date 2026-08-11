Сьогоднішня ціна Wo Ta Ma Lai Le

Поточна ціна Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) сьогодні становить ₴ 0,009769, зі зміною 5,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 我踏马来了 до UAH становить ₴ 0,009769 за 我踏马来了.

Wo Ta Ma Lai Le наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 我踏马来了. Протягом останніх 24 годин 我踏马来了 торгувався між ₴ 0,009267 (мінімум) та ₴ 0,011534 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці 我踏马来了 змінився на -1,08% за останню годину та на +15,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 73,82K.

Ринкова інформація щодо Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 73,82K₴ 73,82K ₴ 73,82K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Wo Ta Ma Lai Le — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 73,82K. Циркуляційна пропозиція 我踏马来了 — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.