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Поточна ціна Wo Ta Ma Lai Le сьогодні становить 0,009769 UAH. Ринкова капіталізація 我踏马来了 становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін 我踏马来了 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Wo Ta Ma Lai Le сьогодні становить 0,009769 UAH. Ринкова капіталізація 我踏马来了 становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін 我踏马来了 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про 我踏马来了

Інформація про ціну 我踏马来了

Що таке 我踏马来了

Токеноміка 我踏马来了

Прогноз ціни 我踏马来了

Історія 我踏马来了

Посібник з купівлі 我踏马来了

Конвертація 我踏马来了 у фіатну валюту

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Курс Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Актуальна ціна 1 我踏马来了 до UAH:

₴0,43839574
₴0,43839574₴0,43839574
-5,59%1D
UAH
Графік ціни Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:43:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Wo Ta Ma Lai Le

Поточна ціна Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) сьогодні становить ₴ 0,009769, зі зміною 5,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 我踏马来了 до UAH становить ₴ 0,009769 за 我踏马来了.

Wo Ta Ma Lai Le наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 我踏马来了. Протягом останніх 24 годин 我踏马来了 торгувався між ₴ 0,009267 (мінімум) та ₴ 0,011534 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці 我踏马来了 змінився на -1,08% за останню годину та на +15,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 73,82K.

Ринкова інформація щодо Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

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₴ 73,82K
₴ 73,82K₴ 73,82K

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

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BSC

Поточна ринкова капіталізація Wo Ta Ma Lai Le — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 73,82K. Циркуляційна пропозиція 我踏马来了 — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Wo Ta Ma Lai Le у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,009267
₴ 0,009267₴ 0,009267
Мін. за 24 год
₴ 0,011534
₴ 0,011534₴ 0,011534
Макс. за 24 год

₴ 0,009267
₴ 0,009267₴ 0,009267

₴ 0,011534
₴ 0,011534₴ 0,011534

--
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--
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-1,08%

-5,59%

+15,70%

+15,70%

Історія ціни Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Wo Ta Ma Lai Le за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,02595734-5,59%
30 днів₴ +0,002064+26,78%
60 днів₴ +0,001361+16,18%
90 днів₴ -0,000483-4,72%
Зміна ціни Wo Ta Ma Lai Le сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 我踏马来了 на ₴ -0,02595734 (-5,59%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Wo Ta Ma Lai Le за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,002064 (+26,78%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Wo Ta Ma Lai Le за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 我踏马来了 змінився на ₴ +0,001361 (+16,18%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Wo Ta Ma Lai Le за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,000483 (-4,72%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Wo Ta Ma Lai Le зараз.

Аналіз для Wo Ta Ma Lai Le

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Wo Ta Ma Lai Le. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Wo Ta Ma Lai Le?

На ціну токенів Wo Ta Ma Lai Le впливають кілька факторів:

1. Ринковий настрій та загальний ажіотаж у спільноті
2. Обсяг торгів і ліквідність на біржах
3. Активність у соціальних мережах та вірусний маркетинг
4. Рухи «китів» та діяльність великих власників
5. Загальні тренди на ринку криптовалют
6. Показники сектору мем-монет
7. Включення та вилучення з бірж
8. Регуляторні новини, що впливають на мем-токени
9. Залучення спільноти та кількість власників
10. Ринкова маніпуляція та схеми «помпа–дамп»

Як мем-монета, ціни на неї є надзвичайно волатильними й спекулятивними.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Wo Ta Ma Lai Le?

Люди хочуть дізнатися ціну «Wo Ta Ma Lai Le» сьогодні, оскільки це, ймовірно, мем-криптовалюта або токен, який привернув увагу криптоспільнот. Трейдери та інвестори стежать за її ціною задля можливих прибутків, вивчення ринкових тенденцій або просто для розваги, адже мем-коїни можуть бути надзвичайно волатильними.

Прогноз ціни Wo Ta Ma Lai Le

Прогноз ціни Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 我踏马来了 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Wo Ta Ma Lai Le потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Wo Ta Ma Lai Le у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни 我踏马来了 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Wo Ta Ma Lai Le.

Як купити та інвестувати Wo Ta Ma Lai Le в Україна

Готові розпочати торгівлю з Wo Ta Ma Lai Le? Купівля 我踏马来了 на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Wo Ta Ma Lai Le. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Wo Ta Ma Lai Le буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

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Що таке Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Назва токена походить від китайського сленгового мема — «我踏马来了» є грою слів для фрази «我他妈来了» і має жартівливий і декларативний тон.

Ресурс Wo Ta Ma Lai Le

Щоб дізнатися більше про Wo Ta Ma Lai Le, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:43:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Wo Ta Ma Lai Le

我踏马来了 USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Wo Ta Ma Lai Le у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
我踏马来了/USDT
₴0,43835085
₴0,43835085₴0,43835085
-5,57%
7.21M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 我踏马来了 = 0,43853041 UAH