Курс Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)
Поточна ціна Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) сьогодні становить ₴ 0,009769, зі зміною 5,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 我踏马来了 до UAH становить ₴ 0,009769 за 我踏马来了.
Wo Ta Ma Lai Le наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 我踏马来了. Протягом останніх 24 годин 我踏马来了 торгувався між ₴ 0,009267 (мінімум) та ₴ 0,011534 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці 我踏马来了 змінився на -1,08% за останню годину та на +15,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 73,82K.
BSC
Поточна ринкова капіталізація Wo Ta Ma Lai Le — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 73,82K. Циркуляційна пропозиція 我踏马来了 — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.
-1,08%
-5,59%
+15,70%
+15,70%
Відстежуйте зміни ціни на Wo Ta Ma Lai Le за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,02595734
|-5,59%
|30 днів
|₴ +0,002064
|+26,78%
|60 днів
|₴ +0,001361
|+16,18%
|90 днів
|₴ -0,000483
|-4,72%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни 我踏马来了 на ₴ -0,02595734 (-5,59%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,002064 (+26,78%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник 我踏马来了 змінився на ₴ +0,001361 (+16,18%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,000483 (-4,72%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
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Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Wo Ta Ma Lai Le. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
У 2040 році ціна Wo Ta Ma Lai Le потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Назва токена походить від китайського сленгового мема — «我踏马来了» є грою слів для фрази «我他妈来了» і має жартівливий і декларативний тон.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
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