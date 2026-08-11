Сьогоднішня ціна All on Binance

Поточна ціна All on Binance (币有) сьогодні становить ₴ 0.013894, зі зміною 4.70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 币有 до UAH становить ₴ 0.013894 за 币有.

All on Binance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 币有. Протягом останніх 24 годин 币有 торгувався між ₴ 0.011032 (мінімум) та ₴ 0.017036 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці 币有 змінився на +3.06% за останню годину та на +23.78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,80K.

Ринкова інформація щодо All on Binance (币有)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 61,80K₴ 61,80K ₴ 61,80K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 13.89M₴ 13.89M ₴ 13.89M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація All on Binance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,80K. Циркуляційна пропозиція 币有 — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 13.89M.