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Поточна ціна All on Binance сьогодні становить 0.013894 UAH. Ринкова капіталізація 币有 становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін 币有 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна All on Binance сьогодні становить 0.013894 UAH. Ринкова капіталізація 币有 становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін 币有 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про 币有

Інформація про ціну 币有

Що таке 币有

Токеноміка 币有

Прогноз ціни 币有

Історія 币有

Посібник з купівлі 币有

Конвертація 币有 у фіатну валюту

Спот 币有

Ф'ючерси 币有 USDT-M

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Курс All on Binance (币有)

Актуальна ціна 1 币有 до UAH:

₴0.62370166
₴0.62370166₴0.62370166
+4,70%1D
UAH
Графік ціни All on Binance (币有) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:42:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна All on Binance

Поточна ціна All on Binance (币有) сьогодні становить ₴ 0.013894, зі зміною 4.70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 币有 до UAH становить ₴ 0.013894 за 币有.

All on Binance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 币有. Протягом останніх 24 годин 币有 торгувався між ₴ 0.011032 (мінімум) та ₴ 0.017036 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці 币有 змінився на +3.06% за останню годину та на +23.78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,80K.

Ринкова інформація щодо All on Binance (币有)

--
----

₴ 61,80K
₴ 61,80K₴ 61,80K

₴ 13.89M
₴ 13.89M₴ 13.89M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Поточна ринкова капіталізація All on Binance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,80K. Циркуляційна пропозиція 币有 — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 13.89M.

Історія ціни All on Binance у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.011032
₴ 0.011032₴ 0.011032
Мін. за 24 год
₴ 0.017036
₴ 0.017036₴ 0.017036
Макс. за 24 год

₴ 0.011032
₴ 0.011032₴ 0.011032

₴ 0.017036
₴ 0.017036₴ 0.017036

--
----

--
----

+3.06%

+4.70%

+23.78%

+23.78%

Історія ціни All on Binance (币有) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на All on Binance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.02799807+4.70%
30 днів₴ +0.011894+594.70%
60 днів₴ +0.011894+594.70%
90 днів₴ +0.011894+594.70%
Зміна ціни All on Binance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 币有 на ₴ +0.02799807 (+4.70%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни All on Binance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.011894 (+594.70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни All on Binance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 币有 змінився на ₴ +0.011894 (+594.70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни All on Binance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.011894 (+594.70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для All on Binance (币有)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни All on Binance зараз.

Прогноз ціни All on Binance

Прогноз ціни All on Binance (币有) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 币有 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни All on Binance (币有) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна All on Binance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне All on Binance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни 币有 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни All on Binance.

Як купити та інвестувати All on Binance в Україна

Готові розпочати торгівлю з All on Binance? Купівля 币有 на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити All on Binance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі All on Binance (币有).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і All on Binance буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі All on Binance (币有)

Що ви можете зробити з All on Binance

Володіння All on Binance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля All on Binance (币有) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке All on Binance (币有)

币有 — це мемкоїн.

Ресурс All on Binance

Щоб дізнатися більше про All on Binance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про All on Binance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:42:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для All on Binance (币有)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про All on Binance

币有 USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію 币有 з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю 币有USDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках All on Binance (币有) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги All on Binance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
币有/USD1
₴0.62828044
₴0.62828044₴0.62828044
+6.36%
4.33M (USDT)
币有/USDT
₴0.6262155
₴0.6262155₴0.6262155
+5.18%
4.92M (USDT)

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up

up

UPROBINHOOD

₴15.7115
₴15.7115₴15.7115

+250.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21.8371894
₴21.8371894₴21.8371894

+872.92%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0.7469696
₴0.7469696₴0.7469696

+32.80%

AurumX

AurumX

UMX

₴7.9378987
₴7.9378987₴7.9378987

-12.41%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴201.73566
₴201.73566₴201.73566

+149.51%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21.8371894
₴21.8371894₴21.8371894

+872.92%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴201.73566
₴201.73566₴201.73566

+149.51%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1.26535932
₴1.26535932₴1.26535932

+89.21%

Aether Network

Aether Network

AET

₴0.754152
₴0.754152₴0.754152

+20.00%

Myros

Myros

MY

₴0.794553
₴0.794553₴0.794553

+18.00%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 币有 = 0.62370166 UAH