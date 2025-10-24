Згідно з вашим прогнозом, Xpanse потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,002494 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Xpanse потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,002618 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна HZN на 2027 рік становить $ 0,002749 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна HZN на 2028 рік становить $ 0,002887 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HZN у 2029 році становить $ 0,003031, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HZN у 2030 році становить $ 0,003183, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Xpanse потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,005185.

У 2050 році ціна Xpanse потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,008445.