Згідно з вашим прогнозом, Wrapped HLP потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ 1.021 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Wrapped HLP потенційно може зрости на 5.00% і досягти торгової ціни у $ 1.0720 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна WHLP на 2027 рік становить $ 1.1256 з темпом зростання у 10.25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна WHLP на 2028 рік становить $ 1.1819 з темпом зростання у 15.76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WHLP у 2029 році становить $ 1.2410, а темп зростання складає 21.55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WHLP у 2030 році становить $ 1.3030, а темп зростання складає 27.63%.

У 2040 році ціна Wrapped HLP потенційно може зрости на 107.89% і досягти торгової ціни у $ 2.1225.

У 2050 році ціна Wrapped HLP потенційно може зрости на 238.64% і досягти торгової ціни у $ 3.4574.