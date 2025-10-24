Згідно з вашим прогнозом, Wrapped Aave Avalanche WAVAX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 20,58 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Wrapped Aave Avalanche WAVAX потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 21,6089 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна WAAVAWAVAX на 2027 рік становить $ 22,6894 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна WAAVAWAVAX на 2028 рік становить $ 23,8239 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WAAVAWAVAX у 2029 році становить $ 25,0151, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WAAVAWAVAX у 2030 році становить $ 26,2658, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Wrapped Aave Avalanche WAVAX потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 42,7843.

У 2050 році ціна Wrapped Aave Avalanche WAVAX потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 69,6911.