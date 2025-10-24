Згідно з вашим прогнозом, Wrapped Aave Avalanche SAVAX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 23,99 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Wrapped Aave Avalanche SAVAX потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 25,1895 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна WAAVASAVAX на 2027 рік становить $ 26,4489 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна WAAVASAVAX на 2028 рік становить $ 27,7714 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WAAVASAVAX у 2029 році становить $ 29,1599, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WAAVASAVAX у 2030 році становить $ 30,6179, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Wrapped Aave Avalanche SAVAX потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 49,8734.

У 2050 році ціна Wrapped Aave Avalanche SAVAX потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 81,2386.