Згідно з вашим прогнозом, Vanguard xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 333,98 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Vanguard xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 350,6790 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна VTIX на 2027 рік становить $ 368,2129 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна VTIX на 2028 рік становить $ 386,6235 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VTIX у 2029 році становить $ 405,9547, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VTIX у 2030 році становить $ 426,2525, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Vanguard xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 694,3204.

У 2050 році ціна Vanguard xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1 130,9748.