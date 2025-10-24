Згідно з вашим прогнозом, UnitedHealth xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 364,19 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, UnitedHealth xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 382,3995 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна UNHX на 2027 рік становить $ 401,5194 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна UNHX на 2028 рік становить $ 421,5954 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UNHX у 2029 році становить $ 442,6752, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UNHX у 2030 році становить $ 464,8089, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна UnitedHealth xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 757,1248.

У 2050 році ціна UnitedHealth xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1 233,2766.