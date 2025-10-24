Згідно з вашим прогнозом, Unit Solana потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 192,19 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Unit Solana потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 201,7995 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна USOL на 2027 рік становить $ 211,8894 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна USOL на 2028 рік становить $ 222,4839 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна USOL у 2029 році становить $ 233,6081, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна USOL у 2030 році становить $ 245,2885, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Unit Solana потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 399,5492.

У 2050 році ціна Unit Solana потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 650,8235.