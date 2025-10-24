Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) у USD

Отримайте прогнози цін TruFin Staked INJ на 2026, 2027, 2028, 2030 роки та інші. Спрогнозуйте, наскільки зросте TRUINJ протягом наступних 5 років або більше. Миттєво прогнозуйте майбутні цінові сценарії на основі ринкових тенденцій та настроїв.

Введіть число від -100 до 1000, щоб спрогнозувати ціну TruFin Staked INJ
%

*Відмова від відповідальності: усі прогнози цін ґрунтуються на даних користувачів.

Прогноз курсу TruFin Staked INJ
--
----
0,00%
USD
Фактичний
Прогнозування
Прогноз ціни TruFin Staked INJ на 2025-2050 рр. (USD)

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 2025 рік (цього року)

Згідно з вашим прогнозом, TruFin Staked INJ потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 8,39 у 2025 році.

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 2026 рік (наступний рік)

Згідно з вашим прогнозом, TruFin Staked INJ потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 8,8095 у 2026 році.

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 2027 рік (через 2 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна TRUINJ на 2027 рік становить $ 9,2499 з темпом зростання у 10,25%.

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 2028 рік (через 3 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна TRUINJ на 2028 рік становить $ 9,7124 з темпом зростання у 15,76%.

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 2029 рік (через 4 роки)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TRUINJ у 2029 році становить $ 10,1980, а темп зростання складає 21,55%.

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 2030 рік (через 5 років)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TRUINJ у 2030 році становить $ 10,7080, а темп зростання складає 27,63%.

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна TruFin Staked INJ потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 17,4422.

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 2050 рік (через 25 років)

У 2050 році ціна TruFin Staked INJ потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 28,4115.

Рік
Ціна
Зростання
  • 2025
    $ 8,39
    0,00%
  • 2026
    $ 8,8095
    5,00%
  • 2027
    $ 9,2499
    10,25%
  • 2028
    $ 9,7124
    15,76%
  • 2029
    $ 10,1980
    21,55%
  • 2030
    $ 10,7080
    27,63%
  • 2031
    $ 11,2434
    34,01%
  • 2032
    $ 11,8055
    40,71%
Рік
Ціна
Зростання
  • 2033
    $ 12,3958
    47,75%
  • 2034
    $ 13,0156
    55,13%
  • 2035
    $ 13,6664
    62,89%
  • 2036
    $ 14,3497
    71,03%
  • 2037
    $ 15,0672
    79,59%
  • 2038
    $ 15,8205
    88,56%
  • 2039
    $ 16,6116
    97,99%
  • 2040
    $ 17,4422
    107,89%
Показати більше

Короткостроковий прогноз ціни TruFin Staked INJ на сьогодні, завтра, цей тиждень та 30 днів

Дата
Прогноз ціни
Зростання
  • October 24, 2025(Сьогодні)
    $ 8,39
    0,00%
  • October 25, 2025(Завтра)
    $ 8,3911
    0,01%
  • October 31, 2025(Цього тижня)
    $ 8,3980
    0,10%
  • November 23, 2025(30 днів)
    $ 8,4244
    0,41%
Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на сьогодні

Прогнозована ціна для TRUINJ на October 24, 2025(Сьогодні)становить 8,39 $. Цей прогноз відображає результат розрахунків наданого відсотка зростання, забезпечуючи користувачів знімком потенційного руху ціни на сьогодні.

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на завтра

На October 25, 2025(Завтра) прогноз ціни TRUINJ з урахуванням річного темпу зростання у 5%, становить 8,3911 $. Ці результати надають орієнтовний прогноз вартості токена на основі обраних параметрів.

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на цей тиждень

За даними October 31, 2025(Цього тижня) прогноз ціни TRUINJ з урахуванням річного темпу зростання 5%, становить 8,3980 $. Цей тижневий прогноз розраховується на основі того ж відсотка зростання, щоб дати уявлення про потенційні цінові тенденції на найближчі дні.

Прогноз ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 30 днів

Дивлячись на 30 днів вперед, прогнозована ціна TRUINJ становить 8,4244 $. Цей прогноз розраховується за допомогою річного темпу зростання 5%, щоб оцінити, де може залишитися вартість токена через місяць.

Поточна статистика цін TruFin Staked INJ

--
----

--

$ 11,66M
$ 11,66M$ 11,66M

1,39M
1,39M 1,39M

--
----

--

Остання ціна TRUINJ становить --, зі зміною за 24 години на 0,00%, а обсяг торгівлі за 24 години склав --.
Крім того, TRUINJ має циркуляційну пропозицію у 1,39M та загальну ринкову капіталізацію у $ 11,66M.

Історична ціна TruFin Staked INJ

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни TruFin Staked INJ, поточна ціна TruFin Staked INJ становить 8,39 USD. Циркуляційна пропозиція TruFin Staked INJ (TRUINJ) становить 1,39M TRUINJ, що забезпечує ринкову капіталізацію у 11 664 658 $.

Період
Зміна(%)
Зміна(USD)
Найвища ціна
Найнижча ціна
  • 24 години
    -0,59%
    $ -0,050175
    $ 8,62
    $ 8,35
  • 7 днів
    3,19%
    $ 0,267403
    $ 12,4809
    $ 8,0895
  • 30 днів
    -32,09%
    $ -2,6930
    $ 12,4809
    $ 8,0895
Показники за 24 години

За останні 24 години, TruFin Staked INJ показав рух ціни у -0,050175 $, що відображає -0,59% у зміні вартості.

Показники за 7 днів

За останні 7 днів TruFin Staked INJ сягнув максимуму в 12,4809 $ та мінімуму в 8,0895 $. При цьому ціна змінилася на 3,19%. Ця нещодавня тенденція демонструє потенціал TRUINJ для подальшого руху на ринку.

Показники за 30 днів

За минулий місяць TruFin Staked INJ зазнав зміну у -32,09%, що відображає приблизно -2,6930 $ до його вартості. Це свідчить про те, що найближчим часом ціна TRUINJ може змінитися ще більше.

Як працює модуль прогнозування ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ)?

Модуль прогнозування ціни TruFin Staked INJ — це зручний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам оцінити потенційні майбутні ціни TRUINJ на основі ваших власних припущень щодо зростання. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або допитливим інвестором, цей модуль пропонує простий та інтерактивний спосіб прогнозування майбутньої вартості токена.

1. Введіть ваш прогноз зростання.

Почніть з введення бажаного відсотка зростання, який може бути як позитивним, так і негативним, залежно від ваших ринкових перспектив. Це може відображати ваші очікування щодо TruFin Staked INJ на наступний рік, п'ять років або навіть десятиліття в майбутньому.

2. Розрахувати майбутню ціну

Після введення темпу зростання клацніть на кнопку «Розрахувати». Модуль миттєво розрахує прогнозовану майбутню ціну TRUINJ, надаючи вам чітке уявлення про те, як ваш прогноз впливатиме на вартість токена з часом.

3. Досліджуйте різні сценарії.

Ви можете експериментувати з різними темпами зростання, щоб побачити, як різні ринкові умови можуть вплинути на ціну TruFin Staked INJ. Така гнучкість дозволяє аналізувати як оптимістичні, так і консервативні прогнози, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення.

4. Настрої користувачів та думки спільноти

Модуль також інтегрує прогноз на основі настрою користувачів, що дозволяє порівняти ваші прогнози з прогнозами інших користувачів. Такий колективний внесок надає цінні відомості про те, як спільнота оцінює майбутнєTRUINJ.

Технічні індикатори для прогнозування ціни

Для підвищення точності прогнозу модуль використовує різноманітні технічні індикатори та ринкові дані, серед яких:

Експоненціальна ковзна середня (EMA): допомагає відстежувати ціновий тренд токена, згладжуючи коливання і даючи уявлення про потенційні розвороти тренду.

Смуги Боллінджера: вимірюють волатильність ринку та визначають потенційну перекупленість або перепроданість.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює імпульс TRUINJ, щоб визначити, чи знаходиться він у бичачій або ведмежій фазі.

Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD): оцінює силу і напрямок руху ціни для визначення потенційних точок входу і виходу. Завдяки поєднанню цих індикаторів з ринковими даними в режимі реального часу модуль генерує динамічний прогноз ціни, що дозволяє глибше оцінити перспективи TruFin Staked INJ.

Чому важливий прогноз ціни TRUINJ?

Прогнози ціни TRUINJ мають вирішальне значення з кількох причин, інвестори використовують їх для різних цілей:

Розробка інвестиційної стратегії: прогнози допомагають інвесторам формулювати стратегії. Оцінюючи майбутні ціни, вони можуть вирішити, коли купувати, продавати або утримувати криптовалюту.

Оцінка ризику: розуміння потенційного руху цін дозволяє інвесторам оцінити ризик, пов'язаний з конкретним криптоактивом. Це важливо для управління та зменшення потенційних збитків.

Аналіз ринку: прогнози часто передбачають аналіз ринкових тенденцій, новин та історичних даних. Цей комплексний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти динаміку ринку та фактори, що впливають на зміну цін.

Диверсифікація портфеля: передбачаючи, які криптовалюти можуть бути ефективними, інвестори можуть відповідним чином диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи ризик між різними активами.

Довгострокове планування: інвестори, які шукають довгострокового прибутку, покладаються на прогнози, щоб визначити криптовалюти з потенціалом для майбутнього зростання.

Психологічна підготовленість: проінформованість щодо можливих цінових сценаріїв готує інвесторів емоційно та фінансово до волатильності ринку.

Залучення спільноти: прогнози цін на криптовалюту часто викликають дискусії в спільноті інвесторів, що, так само, призводить до ширшого розуміння та колективної мудрості щодо ринкових тенденцій.

Поширені запитання (FAQ):

Чи варто зараз інвестувати в TRUINJ?
Згідно з вашими прогнозами, TRUINJ досягне -- undefined, що робить його токеном вартим уваги.
Який прогноз ціни TRUINJ на наступний місяць?
Відповідно до інструменту прогнозування цін TruFin Staked INJ (TRUINJ), прогнозована ціна TRUINJ досягне -- undefined.
Скільки коштуватиме 1 TRUINJ у 2026 році?
Ціна 1 TruFin Staked INJ (TRUINJ) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна TRUINJ зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2026 році.
Якою буде прогнозована ціна TRUINJ у 2027 році?
Прогнозується щорічне зростання TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 0,00%, а до 2027 року ціна 1 TRUINJ досягне --.
Якою буде орієнтовна ціна TRUINJ у 2028 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, TruFin Staked INJ (TRUINJ) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2028 році.
Якою буде орієнтовна ціна TRUINJ у 2029 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, TruFin Staked INJ (TRUINJ) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2029 році.
Скільки коштуватиме 1 TRUINJ у 2030 році?
Ціна 1 TruFin Staked INJ (TRUINJ) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна TRUINJ зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2030 році.
Який прогноз ціни TRUINJ на 2040 рік?
Прогнозується щорічне зростання TruFin Staked INJ (TRUINJ) на 0,00%, а до 2040 року ціна 1 TRUINJ досягне --.
Відмова від відповідальності

Контент, опублікований на наших сторінках із прогнозами цін на криптовалюту, ґрунтується на інформації та відгуках, наданих нам користувачами MEXC та/або іншими сторонніми джерелами. Контент надається "як є", йому притаманний лише інформаційний та ілюстративний характер, без будь-яких тверджень або гарантій. Зауважте, що представлені прогнози цін можуть бути неточними, і їх не слід розглядати як такі. Майбутні ціни можуть суттєво відрізнятися від наданих прогнозів, і на них не слід покладатися при прийнятті інвестиційних рішень.

Крім того, цей контент не слід розглядати як фінансову консультацію, а також як рекомендацію щодо купівлі будь-якого конкретного продукту або послуги. MEXC не несе жодної відповідальності за будь-які збитки користувачів, які ви можете понести в результаті посилання, використання та/або покладання на будь-який контент, опублікований на наших сторінках з прогнозуванням цін на криптовалюти. Зауважте, що ціни на цифрові активи піддаються високому ринковому ризику і волатильності. Вартість ваших інвестицій може як зменшитися, так і збільшитися, а також немає ніяких гарантій повернення початково інвестованої суми. Зрештою, ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Будь ласка, майте на увазі, що не варто покладатися на минулі показники для прогнозування майбутніх результатів. Ви повинні інвестувати тільки в ті продукти, з якими ви знайомі і розумієте пов'язані з ними ризики. Ретельно зважуйте свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.