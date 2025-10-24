Згідно з вашим прогнозом, TruFin Staked INJ потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 8,39 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, TruFin Staked INJ потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 8,8095 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна TRUINJ на 2027 рік становить $ 9,2499 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна TRUINJ на 2028 рік становить $ 9,7124 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TRUINJ у 2029 році становить $ 10,1980, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TRUINJ у 2030 році становить $ 10,7080, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна TruFin Staked INJ потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 17,4422.

У 2050 році ціна TruFin Staked INJ потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 28,4115.