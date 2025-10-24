Згідно з вашим прогнозом, Tairon потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,009839 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Tairon потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,010331 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна TAIRO на 2027 рік становить $ 0,010848 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна TAIRO на 2028 рік становить $ 0,011390 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TAIRO у 2029 році становить $ 0,011960, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TAIRO у 2030 році становить $ 0,012558, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Tairon потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,020456.

У 2050 році ціна Tairon потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,033321.