Згідно з вашим прогнозом, Stargate Bridged WETH потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 3 944 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Stargate Bridged WETH потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 4 141,2 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна WETH на 2027 рік становить $ 4 348,26 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна WETH на 2028 рік становить $ 4 565,6730 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WETH у 2029 році становить $ 4 793,9566, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WETH у 2030 році становить $ 5 033,6544, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Stargate Bridged WETH потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 8 199,2927.

У 2050 році ціна Stargate Bridged WETH потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 13 355,7838.