Згідно з вашим прогнозом, Staked IP потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 5,6 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Staked IP потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 5,88 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна STIP на 2027 рік становить $ 6,1739 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна STIP на 2028 рік становить $ 6,4827 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STIP у 2029 році становить $ 6,8068, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STIP у 2030 році становить $ 7,1471, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Staked IP потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 11,6419.

У 2050 році ціна Staked IP потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 18,9635.