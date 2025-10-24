Згідно з вашим прогнозом, SpaceX PreStocks потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 206,13 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, SpaceX PreStocks потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 216,4365 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SPACEX на 2027 рік становить $ 227,2583 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SPACEX на 2028 рік становить $ 238,6212 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPACEX у 2029 році становить $ 250,5523, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPACEX у 2030 році становить $ 263,0799, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна SpaceX PreStocks потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 428,5294.

У 2050 році ціна SpaceX PreStocks потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 698,0293.