Згідно з вашим прогнозом, Restaking Vault ETH потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ 4,779.86 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Restaking Vault ETH потенційно може зрости на 5.00% і досягти торгової ціни у $ 5,018.853 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна RSTETH на 2027 рік становить $ 5,269.7956 з темпом зростання у 10.25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна RSTETH на 2028 рік становить $ 5,533.2854 з темпом зростання у 15.76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RSTETH у 2029 році становить $ 5,809.9497, а темп зростання складає 21.55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RSTETH у 2030 році становить $ 6,100.4471, а темп зростання складає 27.63%.

У 2040 році ціна Restaking Vault ETH потенційно може зрости на 107.89% і досягти торгової ціни у $ 9,936.9856.

У 2050 році ціна Restaking Vault ETH потенційно може зрости на 238.64% і досягти торгової ціни у $ 16,186.3025.