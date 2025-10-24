Згідно з вашим прогнозом, PulseChain Peacock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,014072 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, PulseChain Peacock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,014776 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна PCOCK на 2027 рік становить $ 0,015515 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна PCOCK на 2028 рік становить $ 0,016291 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PCOCK у 2029 році становить $ 0,017105, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PCOCK у 2030 році становить $ 0,017960, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна PulseChain Peacock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,029256.

У 2050 році ціна PulseChain Peacock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,047655.