Згідно з вашим прогнозом, Poolz Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,271646 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Poolz Finance потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,285228 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна POOLX на 2027 рік становить $ 0,299489 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна POOLX на 2028 рік становить $ 0,314464 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна POOLX у 2029 році становить $ 0,330187, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна POOLX у 2030 році становить $ 0,346696, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Poolz Finance потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,564732.

У 2050 році ціна Poolz Finance потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,919889.