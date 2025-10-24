Згідно з вашим прогнозом, Plume Staked ETH потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 3 880,22 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Plume Staked ETH потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 4 074,2309 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна PETH на 2027 рік становить $ 4 277,9425 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна PETH на 2028 рік становить $ 4 491,8396 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PETH у 2029 році становить $ 4 716,4316, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PETH у 2030 році становить $ 4 952,2532, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Plume Staked ETH потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 8 066,6987.

У 2050 році ціна Plume Staked ETH потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 13 139,8021.