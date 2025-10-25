Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) у USD

Отримайте прогнози цін Pancake Bunny на 2026, 2027, 2028, 2030 роки та інші. Спрогнозуйте, наскільки зросте BUNNY протягом наступних 5 років або більше. Миттєво прогнозуйте майбутні цінові сценарії на основі ринкових тенденцій та настроїв.

Введіть число від -100 до 1000, щоб спрогнозувати ціну Pancake Bunny
%

*Відмова від відповідальності: усі прогнози цін ґрунтуються на даних користувачів.

Прогноз курсу Pancake Bunny
--
----
0,00%
USD
Фактичний
Прогнозування
Прогноз ціни Pancake Bunny на 2025-2050 рр. (USD)

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на 2025 рік (цього року)

Згідно з вашим прогнозом, Pancake Bunny потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,035114 у 2025 році.

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на 2026 рік (наступний рік)

Згідно з вашим прогнозом, Pancake Bunny потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,036870 у 2026 році.

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на 2027 рік (через 2 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна BUNNY на 2027 рік становить $ 0,038714 з темпом зростання у 10,25%.

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на 2028 рік (через 3 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна BUNNY на 2028 рік становить $ 0,040649 з темпом зростання у 15,76%.

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на 2029 рік (через 4 роки)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BUNNY у 2029 році становить $ 0,042682, а темп зростання складає 21,55%.

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на 2030 рік (через 5 років)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BUNNY у 2030 році становить $ 0,044816, а темп зростання складає 27,63%.

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна Pancake Bunny потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,073001.

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на 2050 рік (через 25 років)

У 2050 році ціна Pancake Bunny потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,118911.

Рік
Ціна
Зростання
  • 2025
    $ 0,035114
    0,00%
  • 2026
    $ 0,036870
    5,00%
  • 2027
    $ 0,038714
    10,25%
  • 2028
    $ 0,040649
    15,76%
  • 2029
    $ 0,042682
    21,55%
  • 2030
    $ 0,044816
    27,63%
  • 2031
    $ 0,047057
    34,01%
  • 2032
    $ 0,049410
    40,71%
Рік
Ціна
Зростання
  • 2033
    $ 0,051880
    47,75%
  • 2034
    $ 0,054474
    55,13%
  • 2035
    $ 0,057198
    62,89%
  • 2036
    $ 0,060058
    71,03%
  • 2037
    $ 0,063061
    79,59%
  • 2038
    $ 0,066214
    88,56%
  • 2039
    $ 0,069525
    97,99%
  • 2040
    $ 0,073001
    107,89%
Короткостроковий прогноз ціни Pancake Bunny на сьогодні, завтра, цей тиждень та 30 днів

Дата
Прогноз ціни
Зростання
  • October 25, 2025(Сьогодні)
    $ 0,035114
    0,00%
  • October 26, 2025(Завтра)
    $ 0,035119
    0,01%
  • November 1, 2025(Цього тижня)
    $ 0,035148
    0,10%
  • November 24, 2025(30 днів)
    $ 0,035259
    0,41%
Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на сьогодні

Прогнозована ціна для BUNNY на October 25, 2025(Сьогодні)становить 0,035114 $. Цей прогноз відображає результат розрахунків наданого відсотка зростання, забезпечуючи користувачів знімком потенційного руху ціни на сьогодні.

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на завтра

На October 26, 2025(Завтра) прогноз ціни BUNNY з урахуванням річного темпу зростання у 5%, становить 0,035119 $. Ці результати надають орієнтовний прогноз вартості токена на основі обраних параметрів.

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на цей тиждень

За даними November 1, 2025(Цього тижня) прогноз ціни BUNNY з урахуванням річного темпу зростання 5%, становить 0,035148 $. Цей тижневий прогноз розраховується на основі того ж відсотка зростання, щоб дати уявлення про потенційні цінові тенденції на найближчі дні.

Прогноз ціни Pancake Bunny (BUNNY) на 30 днів

Дивлячись на 30 днів вперед, прогнозована ціна BUNNY становить 0,035259 $. Цей прогноз розраховується за допомогою річного темпу зростання 5%, щоб оцінити, де може залишитися вартість токена через місяць.

Поточна статистика цін Pancake Bunny

--
----

--

$ 17,92K
$ 17,92K$ 17,92K

510,23K
510,23K 510,23K

--
----

--

Остання ціна BUNNY становить --, зі зміною за 24 години на 0,00%, а обсяг торгівлі за 24 години склав --.
Крім того, BUNNY має циркуляційну пропозицію у 510,23K та загальну ринкову капіталізацію у $ 17,92K.

Історична ціна Pancake Bunny

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни Pancake Bunny, поточна ціна Pancake Bunny становить 0,035114 USD. Циркуляційна пропозиція Pancake Bunny (BUNNY) становить 510,23K BUNNY, що забезпечує ринкову капіталізацію у 17 916,76 $.

Період
Зміна(%)
Зміна(USD)
Найвища ціна
Найнижча ціна
  • 24 години
    -3,77%
    $ -0,001377
    $ 0,036546
    $ 0,035091
  • 7 днів
    1,13%
    $ 0,000398
    $ 0,037692
    $ 0,033889
  • 30 днів
    -3,81%
    $ -0,001341
    $ 0,037692
    $ 0,033889
Показники за 24 години

За останні 24 години, Pancake Bunny показав рух ціни у -0,001377 $, що відображає -3,77% у зміні вартості.

Показники за 7 днів

За останні 7 днів Pancake Bunny сягнув максимуму в 0,037692 $ та мінімуму в 0,033889 $. При цьому ціна змінилася на 1,13%. Ця нещодавня тенденція демонструє потенціал BUNNY для подальшого руху на ринку.

Показники за 30 днів

За минулий місяць Pancake Bunny зазнав зміну у -3,81%, що відображає приблизно -0,001341 $ до його вартості. Це свідчить про те, що найближчим часом ціна BUNNY може змінитися ще більше.

Як працює модуль прогнозування ціни Pancake Bunny (BUNNY)?

Модуль прогнозування ціни Pancake Bunny — це зручний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам оцінити потенційні майбутні ціни BUNNY на основі ваших власних припущень щодо зростання. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або допитливим інвестором, цей модуль пропонує простий та інтерактивний спосіб прогнозування майбутньої вартості токена.

1. Введіть ваш прогноз зростання.

Почніть з введення бажаного відсотка зростання, який може бути як позитивним, так і негативним, залежно від ваших ринкових перспектив. Це може відображати ваші очікування щодо Pancake Bunny на наступний рік, п'ять років або навіть десятиліття в майбутньому.

2. Розрахувати майбутню ціну

Після введення темпу зростання клацніть на кнопку «Розрахувати». Модуль миттєво розрахує прогнозовану майбутню ціну BUNNY, надаючи вам чітке уявлення про те, як ваш прогноз впливатиме на вартість токена з часом.

3. Досліджуйте різні сценарії.

Ви можете експериментувати з різними темпами зростання, щоб побачити, як різні ринкові умови можуть вплинути на ціну Pancake Bunny. Така гнучкість дозволяє аналізувати як оптимістичні, так і консервативні прогнози, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення.

4. Настрої користувачів та думки спільноти

Модуль також інтегрує прогноз на основі настрою користувачів, що дозволяє порівняти ваші прогнози з прогнозами інших користувачів. Такий колективний внесок надає цінні відомості про те, як спільнота оцінює майбутнєBUNNY.

Технічні індикатори для прогнозування ціни

Для підвищення точності прогнозу модуль використовує різноманітні технічні індикатори та ринкові дані, серед яких:

Експоненціальна ковзна середня (EMA): допомагає відстежувати ціновий тренд токена, згладжуючи коливання і даючи уявлення про потенційні розвороти тренду.

Смуги Боллінджера: вимірюють волатильність ринку та визначають потенційну перекупленість або перепроданість.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює імпульс BUNNY, щоб визначити, чи знаходиться він у бичачій або ведмежій фазі.

Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD): оцінює силу і напрямок руху ціни для визначення потенційних точок входу і виходу. Завдяки поєднанню цих індикаторів з ринковими даними в режимі реального часу модуль генерує динамічний прогноз ціни, що дозволяє глибше оцінити перспективи Pancake Bunny.

Чому важливий прогноз ціни BUNNY?

Прогнози ціни BUNNY мають вирішальне значення з кількох причин, інвестори використовують їх для різних цілей:

Розробка інвестиційної стратегії: прогнози допомагають інвесторам формулювати стратегії. Оцінюючи майбутні ціни, вони можуть вирішити, коли купувати, продавати або утримувати криптовалюту.

Оцінка ризику: розуміння потенційного руху цін дозволяє інвесторам оцінити ризик, пов'язаний з конкретним криптоактивом. Це важливо для управління та зменшення потенційних збитків.

Аналіз ринку: прогнози часто передбачають аналіз ринкових тенденцій, новин та історичних даних. Цей комплексний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти динаміку ринку та фактори, що впливають на зміну цін.

Диверсифікація портфеля: передбачаючи, які криптовалюти можуть бути ефективними, інвестори можуть відповідним чином диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи ризик між різними активами.

Довгострокове планування: інвестори, які шукають довгострокового прибутку, покладаються на прогнози, щоб визначити криптовалюти з потенціалом для майбутнього зростання.

Психологічна підготовленість: проінформованість щодо можливих цінових сценаріїв готує інвесторів емоційно та фінансово до волатильності ринку.

Залучення спільноти: прогнози цін на криптовалюту часто викликають дискусії в спільноті інвесторів, що, так само, призводить до ширшого розуміння та колективної мудрості щодо ринкових тенденцій.

Поширені запитання (FAQ):

Чи варто зараз інвестувати в BUNNY?
Згідно з вашими прогнозами, BUNNY досягне -- undefined, що робить його токеном вартим уваги.
Який прогноз ціни BUNNY на наступний місяць?
Відповідно до інструменту прогнозування цін Pancake Bunny (BUNNY), прогнозована ціна BUNNY досягне -- undefined.
Скільки коштуватиме 1 BUNNY у 2026 році?
Ціна 1 Pancake Bunny (BUNNY) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна BUNNY зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2026 році.
Якою буде прогнозована ціна BUNNY у 2027 році?
Прогнозується щорічне зростання Pancake Bunny (BUNNY) на 0,00%, а до 2027 року ціна 1 BUNNY досягне --.
Якою буде орієнтовна ціна BUNNY у 2028 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Pancake Bunny (BUNNY) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2028 році.
Якою буде орієнтовна ціна BUNNY у 2029 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Pancake Bunny (BUNNY) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2029 році.
Скільки коштуватиме 1 BUNNY у 2030 році?
Ціна 1 Pancake Bunny (BUNNY) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна BUNNY зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2030 році.
Який прогноз ціни BUNNY на 2040 рік?
Прогнозується щорічне зростання Pancake Bunny (BUNNY) на 0,00%, а до 2040 року ціна 1 BUNNY досягне --.
Відмова від відповідальності

Контент, опублікований на наших сторінках із прогнозами цін на криптовалюту, ґрунтується на інформації та відгуках, наданих нам користувачами MEXC та/або іншими сторонніми джерелами. Контент надається "як є", йому притаманний лише інформаційний та ілюстративний характер, без будь-яких тверджень або гарантій. Зауважте, що представлені прогнози цін можуть бути неточними, і їх не слід розглядати як такі. Майбутні ціни можуть суттєво відрізнятися від наданих прогнозів, і на них не слід покладатися при прийнятті інвестиційних рішень.

Крім того, цей контент не слід розглядати як фінансову консультацію, а також як рекомендацію щодо купівлі будь-якого конкретного продукту або послуги. MEXC не несе жодної відповідальності за будь-які збитки користувачів, які ви можете понести в результаті посилання, використання та/або покладання на будь-який контент, опублікований на наших сторінках з прогнозуванням цін на криптовалюти. Зауважте, що ціни на цифрові активи піддаються високому ринковому ризику і волатильності. Вартість ваших інвестицій може як зменшитися, так і збільшитися, а також немає ніяких гарантій повернення початково інвестованої суми. Зрештою, ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Будь ласка, майте на увазі, що не варто покладатися на минулі показники для прогнозування майбутніх результатів. Ви повинні інвестувати тільки в ті продукти, з якими ви знайомі і розумієте пов'язані з ними ризики. Ретельно зважуйте свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.