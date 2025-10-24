Згідно з вашим прогнозом, Paimon Stripe SPV Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 45,13 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Paimon Stripe SPV Token потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 47,3865 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна STRP на 2027 рік становить $ 49,7558 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна STRP на 2028 рік становить $ 52,2436 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STRP у 2029 році становить $ 54,8557, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STRP у 2030 році становить $ 57,5985, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Paimon Stripe SPV Token потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 93,8220.

У 2050 році ціна Paimon Stripe SPV Token потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 152,8261.