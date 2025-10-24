Згідно з вашим прогнозом, Paimon Cursor SPV Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 350,24 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Paimon Cursor SPV Token потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 367,752 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна CRSR на 2027 рік становить $ 386,1396 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна CRSR на 2028 рік становить $ 405,4465 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CRSR у 2029 році становить $ 425,7189, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CRSR у 2030 році становить $ 447,0048, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Paimon Cursor SPV Token потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 728,1238.

У 2050 році ціна Paimon Cursor SPV Token потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1 186,0369.