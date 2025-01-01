Прогнози ціни на криптовалюту | Біржа MEXC

Досліджуйте поточні прогнози ціни на найпопулярніші криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, XRP і Litecoin. Ознайомтесь з нашими прогнозами цін на криптовалюти, щоб отримати цінну інформацію про майбутні ринкові тенденції.

MEXC надає актуальні дані про прогнози ціни, поєднуючи історичну продуктивність, ринкові настрої та ключові метрики, такі як ринкова капіталізація та обсяг торгівлі. Отримайте чітке уявлення про те, як криптоспільнота оцінює майбутню продуктивність токена. MEXC — це найзручніший спосіб для криптоінвесторів — досліджуйте зараз.

Питання що часто задаються (FAQ)

1
INSURANCE
2
SWETH
3
SUPEROETHB
4
WSTETH
5
WEETH
6
OUSG
7
USD0
8
THETA
9
WOULD
10
USDS
11
HYPE
12
PRIME
13
AXL
14
LSETH
15
BERASTONE
16
PTGC
17
AKT
18
MSOL
19
USDB
20
SUSDS
21
SFRXETH
22
VRSC
23
RSETH
24
FRAX
25
FRXETH
26
ETHX
27
EZETH
28
ETHDYDX
29
OHM
30
USDE
31
JUPSOL
32
CBETH
33
SOLVBTC
34
SUPER
35
BRETT
36
BNSOL
37
USYC
38
WBNB
39
OSETH
40
RETH
41
USDY
42
PYUSD
43
TBTC
44
CLBTC
45
METH
46
CBBTC
47
USR
48
GLM
49
BUIDL
50
MATIC
51
WETH
52
DEUSD
53
CMETH
54
CWBTC
55
GT
56
AIOZ
57
PUMPBTC
58
QAI
59
GAMA
60
REG
61
ANT
62
MWC
63
BMX
64
ETH+
65
XNO
66
USDZ
67
STBTC
68
RLB
69
EURS
70
XEM
71
IAG
72
RLUSD
73
STRAX
74
TRB
75
WAVAX
76
BBSOL
77
AMPL
78
LSK
79
OI
80
USDD
81
NXM
82
USDA
83
GHO
84
METFI
85
POWR
86
AUDIO
87
DGB
88
NKYC
89
M87
90
KAG
91
TETH
92
HT
93
CET
94
ORBS
95
OETH
96
QGOLD
97
CGETH.HASHKEY
98
POLYX
99
ICX
100
WBETH
101
SBTC
102
ECOIN
103
RLP
104
AGIX
105
CVC
106
EURC
107
BAND
108
GMT
109
STEAKUSDC
110
$FARTBOY
111
AGETH
112
MMX
113
AMAPT
114
DESO
115
LCX
116
GPRO
117
UXP
118
XYO
119
SAVAX
120
GAL
121
SDEUSD
122
SSOL
123
DAR
124
BTSE
125
USDG
126
KOGE
127
BZR
128
WSTUSR
129
CETH
130
$RCGE
131
VVS
132
KUB
133
KAU
134
ABTC
135
BORG
136
T99
137
USUALX
138
USDX
139
SUSDA
140
PZETH
141
TEMPLE
142
LON
143
TRUMATIC
144
UNIETH
145
MOR
146
NEURAL
147
MTL
148
HFUN
149
WPOL
150
SILO
151
FIUSD
152
FBTC
153
CX
154
UNX
155
HUNT
156
ABT
157
B2M
158
H2O
159
PUNDIX
160
RSC
161
GUSD
162
DENT
163
SAAS
164
TRUAPT
165
PCI
166
PUFF
167
PURR
168
OCEAN
169
HDX
170
FLIP
171
CFG
172
FRXUSD
173
BWB
174
QANX
175
SURE
176
KEEP
177
LUSD
178
REQ
179
EZSOL
180
BINK
181
SLND
182
FRXUSD
183
PEAS
184
BUSD
185
CTSI
186
CRVUSD
187
BTG
188
COCO
189
WZRD
190
XMW
191
USDT0
192
WATC
193
AXGT
194
BERAETH
195
USDL
196
DOLA
197
WXRP
198
MED
199
VCNT
200
SFRAX
201
MPL
202
CORGIAI
203
ARDR
204
TKP
205
SHFL
206
DIA
207
USN
208
EURCV
209
DEXT
210
AQT
211
SB
212
BIM
213
BTU
214
BMEX
215
ULT
216
ICE
217
$ADS
218
UOS
219
NFTX
220
ANKRETH
221
BENJI
222
WCFG
223
KRD
224
EDGE
225
VERTAI
226
ORN
227
MOC
228
ZTK
229
LAINESOL
230
LIT
231
WAN
232
MNDE
233
𝜫
234
SSUI
235
GRS
236
ADCO
237
BOUNTY
238
TREE
239
DG
240
CUSDC
241
LTO
242
ASUSDF
243
SOC
244
ELA
245
META
246
BEAR
247
LISUSD
248
CRE
249
SPECTRE
250
MRB
251
KYSOL
252
SN
253
TT
254
CUDOS
255
CXO
256
SHDW
257
EKUBO
258
TDROP
259
PALM
260
STEP
261
SWPX
262
DRV
263
JETT
264
META
265
QUIL
266
MIMATIC
267
USD3
268
STTON
269
DXI
270
COL
271
MGP
272
ZEDXION
273
BOLD
274
MATICX
275
VRO
276
XTUSD
277
CDAI
278
RAIL
279
AHT
280
ALCX
281
HBD
282
GGP
283
VITA
284
NATI
285
CUSD
286
KMD
287
AQUA
288
FCT
289
ALOT
290
RUSD
291
HAIR
292
POINT
293
STMX
294
ATA
295
PINKSALE
296
SRX
297
LBT
298
MERC
299
CTX
300
SHADOW
301
USC
302
SUSD
303
HANU
304
BLD
305
SFLR
306
LVLUSD
307
ASD
308
STDYDX
309
10SET
310
IDIA
311
OMIKAMI
312
$NUMBER
313
MNEE
314
XDATA
315
STATOM
316
EMP
317
TRUNEAR
318
PIXL
319
SERV
320
RBTC
321
DAKU
322
BTCPX
323
XSGD
324
VLX
325
COS
326
REUSDC
327
BFG
328
GYD
329
AURABAL
330
TORUS
331
PLXY
332
B3TR
333
DATA
334
ECOX
335
METH
336
POLY
337
NVL
338
UM
339
DRGN
340
RIFT
341
$GROK
342
LEASH
343
FOXY
344
BNKR
345
OX OLD
346
TOPIA
347
ADX
348
CACAO
349
JKL
350
IDRT
351
MPT
352
BIFI
353
SKEY
354
SPECTRA
355
SCRVUSD
356
DIMO
357
MCADE
358
DEXNET
359
IMO
360
OHO
361
GS
362
FOOM
363
LOOPIN
364
VARA
365
PURPE
366
EUSD
367
FRONT
368
PIRATE
369
OXA
370
FTD
371
EURT
372
MOOX
373
LCT
374
MDT
375
RBN
376
DNT
377
MNGO
378
AVT
379
EURA
380
XBG
381
XPRT
382
ZUSD
383
ORA
384
XCP
385
GXC
386
LIQD
387
STSOL
388
CBAT
389
CRT
390
PLAY
391
BIG
392
AKI
393
ARENA
394
MTLX
395
FPIS
396
OBSR
397
BNBX
398
IOT
399
GST-SOL
400
ECET
401
THOR
402
SFTMX
403
FLEXUSD
404
SWBTC
405
GXA
406
BTR
407
$BEAR
408
SETH2
409
MIX
410
FPIBANK
411
ENQ
412
BRBTC
413
SYMM
414
STON
415
GAL
416
XRETH
417
ZKCRO
418
USSI
419
XCM
420
STRONGSOL
421
EPENDLE
422
QASH
423
TALOS
424
KYVE
425
TERA
426
ALB
427
MIU
428
NACHO
429
WSTEAMX
430
STTAO
431
$DOGEAI
432
FLEX
433
ASF
434
LWA
435
WMNT
436
USX
437
DPI
438
JMPT
439
NOCHILL
440
GOG
441
CONAN
442
DOGI
443
YEET
444
CAST
445
WEMIX$
446
MOXIE
447
UTON
448
PINTO
449
BMX
450
KING
451
PTU
452
BOMB
453
QTCON
454
BSDETH
455
BEETS
456
ZCHF
457
GOLDAO
458
GATSBY
459
YUSD
460
AUSD
461
ZKML
462
BRAT
463
KONET
464
CHAMP
465
CAH
466
$MICHI
467
FIDU
468
HAWK
469
HENLO
470
REE
471
GALEON
472
YLAY
473
BURN
474
TYBG
475
ALUSD
476
$MYRO
477
KNDX
478
DLC
479
GGAVAX
480
TROY
481
WRX
482
ARMA
483
OS
484
MVC
485
GUD
486
STRP
487
JUV
488
EXTRA
489
CGO
490
OWN
491
JNFTC
492
WAMPL
493
KWEEN
494
USDX
495
PLU
496
CVR
497
FUL
498
VSTR
499
SWORLD
500
BRUSH
501
PRIMATE
502
SAITO
503
PDT
504
FASTUSD
505
PKOIN
506
METRO
507
INCO
508
LOCKIN
509
RYU
510
GYEN
511
AIUS
512
VIB
513
WUSDM
514
PNP
515
AXEL
516
SDAO
517
DMC
518
MOD
519
TXAU
520
UNCX
521
ETHIX
522
PINO
523
YNETH
524
SUEDE
525
TSOTCHKE
526
AURY
527
THALES
528
BCD
529
BOBAOPPA
530
WCGUSD
531
ARIA20
532
ASR
533
DVPN
534
MNW
535
EDWIN
536
VAPOR
537
JESUS
538
PUNK
539
PANDORA
540
EBET
541
1GUY
542
EPIC
543
$KOKU
544
ATM
545
PLI
546
RCH
547
FIRE
548
JUICY
549
STFLOW
550
BREED
551
HSUITE
552
SWISE
553
CUNI
554
POLA
555
CUSDO
556
MNTA
557
SFG
558
STARDOGE
559
PHAR
560
SLVLUSD
561
GLC
562
BTCP
563
LM
564
USDR
565
WIFI
566
PATRIOT
567
FA
568
SHRAP
569
DHT
570
XBT
571
VNO
572
DATOM
573
EFI
574
WTN
575
DEL
576
PARTY
577
TONIC
578
HIGHER
579
SIPHER
580
MUSE
581
DKP
582
XRT
583
OUSD
584
LMEOW
585
XSUSHI
586
SLT
587
SCS
588
KIP
589
TOBY
590
DIVI
591
TAROT
592
WAIFU
593
SSLX
594
EVA
595
VCHF
596
AVUSD
597
$SIR
598
ASTRO
599
SOLID
600
LTAI
601
SNFTS
602
MBS
603
JEFF
604
$CATBAL
605
DIGITS
606
RENEC
607
WHINE
608
COT
609
BEETS
610
ROA
611
POZO
612
AI9000
613
EMAID
614
KIZUNA
615
REP
616
FREYA
617
GDP
618
BAMBOO
619
ZNN
620
$AIGG
621
WFI
622
00
623
BCN
624
RE7WETH
625
888
626
BOA
627
WAAC
628
BUBBLES
629
MZR
630
SHI
631
DEGENAI
632
REGEN
633
YAYSTONE
634
USDQ
635
DERO
636
NATIVE
637
PREMIA
638
FARTGIRL
639
AVINOC
640
AVIA
641
NEURON
642
AGENT
643
DIVER
644
$MICRO
645
MINI
646
ADP
647
OXEN
648
MEY
649
STOSMO
650
$KIT
651
TIG
652
HUBSOL
653
KDX
654
CHAD
655
BBC
656
OPSEC
657
$RIF
658
GOVAI
659
VELAI
660
MXC
661
WISE
662
HERB
663
AMETA
664
DG
665
RENBTC
666
OXY
667
SFRXUSD
668
SINGULARRY
669
HOGE
670
FLY
671
ICHI
672
CFGI
673
IVT
674
SHD
675
0XGAS
676
WIKEN
677
GBYTE
678
PLSR
679
MEED
680
PTS
681
CHOMP
682
SCHIZO
683
$SMH
684
BMC
685
VIRAL
686
OWC
687
AION
688
BNUSD
689
SNPAD
690
CEUR
691
TVK
692
$KEKEC
693
ICETH
694
LAUNCH
695
LIT
696
CRASHOUT
697
WIGO
698
ORE
699
GRND
700
AFR
701
BTC2X-FLI
702
RIKO
703
HBTC
704
DMD
705
SBD
706
TYPUS
707
SOLNIC
708
CUBE
709
FURM
710
LIMBO
711
GOAL
712
$NAP
713
O
714
TAG
715
KNCL
716
THT
717
RAMON
718
LEA
719
B4FWX
720
PRE
721
IBEX
722
LYNK
723
MYT
724
USDH
725
HMX
726
BIDZ
727
AAX
728
DICKBUTT
729
LEDGER
730
$SCRATCH
731
RISE
732
EUSD
733
SLOTH
734
HUSD
735
QMV
736
DOJO
737
FEI
738
NBLU
739
ICBX
740
SIS
741
HERA
742
LAKE
743
CROID
744
LOAN
745
DOME
746
BUT
747
GOOFY
748
PZM
749
SPE
750
NILE
751
KEX
752
CAPS
753
UW3S
754
YAK
755
SOFI
756
XOT
757
RUSSELL
758
AUDIT
759
INDI
760
BRO
761
ASK
762
GRIN
763
LMR
764
HYPER
765
$URO
766
AGVE
767
PRNT
768
Y2K
769
MBC
770
BOZO
771
KEY
772
MEUSD
773
OIIAOIIA
774
EEFI
775
7007
776
QUEEN2
777
NEX
778
VAL
779
HXRO
780
WOW
781
EQUAL
782
SG
783
DOGC
784
DJED
785
SATORI
786
STOP
787
SAVUSD
788
FLUXB
789
KAN
790
CHAIN
791
NSTR
792
DKING
793
VITARNA
794
795
ETUS
796
FJO
797
VY
798
AVI
799
POOL
800
YOU
801
GOD
802
BBONK
803
LUSH
804
EZEIGEN