Прогнози ціни на криптовалюту | Біржа MEXC

Досліджуйте поточні прогнози ціни на найпопулярніші криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, XRP і Litecoin. Ознайомтесь з нашими прогнозами цін на криптовалюти, щоб отримати цінну інформацію про майбутні ринкові тенденції.

MEXC надає актуальні дані про прогнози ціни, поєднуючи історичну продуктивність, ринкові настрої та ключові метрики, такі як ринкова капіталізація та обсяг торгівлі. Отримайте чітке уявлення про те, як криптоспільнота оцінює майбутню продуктивність токена. MEXC — це найзручніший спосіб для криптоінвесторів — досліджуйте зараз.

Питання що часто задаються (FAQ)

1
INSURANCE
2
OM
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SWETH
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SUPEROETHB
5
WSTETH
6
WEETH
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OUSG
8
USD0
9
THETA
10
WOULD
11
USDS
12
HYPE
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PRIME
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AXL
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LSETH
16
BERASTONE
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PTGC
18
AKT
19
MSOL
20
USDB
21
SUSDS
22
SFRXETH
23
VRSC
24
RSETH
25
FRAX
26
FRXETH
27
ETHX
28
EZETH
29
ETHDYDX
30
OHM
31
USDE
32
JUPSOL
33
CBETH
34
SOLVBTC
35
SUPER
36
BRETT
37
BNSOL
38
USYC
39
WBNB
40
OSETH
41
RETH
42
USDY
43
PYUSD
44
TBTC
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CLBTC
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METH
47
CBBTC
48
USR
49
GLM
50
BUIDL
51
MATIC
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WETH
53
DEUSD
54
CMETH
55
CWBTC
56
GT
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AIOZ
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PUMPBTC
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QAI
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GAMA
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REG
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ANT
63
MWC
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BMX
65
ETH+
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XNO
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USDZ
68
STBTC
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RLB
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EURS
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XEM
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IAG
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RLUSD
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STRAX
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WAVAX
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BBSOL
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AMPL
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LSK
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OI
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USDD
81
NXM
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USDA
83
GHO
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METFI
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POWR
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AUDIO
87
DGB
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NKYC
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M87
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KAG
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FRXUSD
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TETH
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HT
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CET
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ORBS
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OETH
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QGOLD
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CGETH.HASHKEY
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POLYX
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ICX
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WBETH
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SBTC
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ECOIN
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RLP
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AGIX
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CVC
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EURC
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BAND
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GMT
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$FARTBOY
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STEAKUSDC
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AGETH
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MMX
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AMAPT
115
DESO
116
LCX
117
GPRO
118
UXP
119
XYO
120
SAVAX
121
GAL
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SDEUSD
123
SSOL
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DAR
125
BTSE
126
USDG
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KOGE
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BZR
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WSTUSR
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CETH
131
$RCGE
132
VVS
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KUB
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KAU
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ABTC
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BORG
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USUALX
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USDX
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SUSDA
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PZETH
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TEMPLE
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LON
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TRUMATIC
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MOR
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NEURAL
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SILO
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FIUSD
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MNDE
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TRB
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HUNT
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UNX
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PUNDIX
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RSC
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GUSD
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DENT
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SAAS
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TRUAPT
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PCI
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PUFF
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PURR
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OCEAN
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FLIP
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CFG
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BWB
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QANX
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CRE
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SURE
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KEEP
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LUSD
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REQ
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EZSOL
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PEAS
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BUSD
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CTSI
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CRVUSD
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BTG
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COCO
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WZRD
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XMW
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USDT0
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WATC
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BERAETH
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USDL
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EURCV
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DEXT
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LVLUSD
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