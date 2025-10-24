Згідно з вашим прогнозом, Oracle xStock потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ 299 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Oracle xStock потенційно може зрости на 5.00% і досягти торгової ціни у $ 313.95 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ORCLX на 2027 рік становить $ 329.6475 з темпом зростання у 10.25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ORCLX на 2028 рік становить $ 346.1298 з темпом зростання у 15.76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ORCLX у 2029 році становить $ 363.4363, а темп зростання складає 21.55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ORCLX у 2030 році становить $ 381.6081, а темп зростання складає 27.63%.

У 2040 році ціна Oracle xStock потенційно може зрости на 107.89% і досягти торгової ціни у $ 621.5995.

У 2050 році ціна Oracle xStock потенційно може зрости на 238.64% і досягти торгової ціни у $ 1,012.5201.