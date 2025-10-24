Згідно з вашим прогнозом, OpenAI PreStocks потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 692,15 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, OpenAI PreStocks потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 726,7575 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна OPENAI на 2027 рік становить $ 763,0953 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна OPENAI на 2028 рік становить $ 801,2501 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OPENAI у 2029 році становить $ 841,3126, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OPENAI у 2030 році становить $ 883,3782, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна OpenAI PreStocks потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 1 438,9301.

У 2050 році ціна OpenAI PreStocks потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 2 343,8655.