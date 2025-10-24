Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) у USD

Отримайте прогнози цін OpenAI PreStocks на 2026, 2027, 2028, 2030 роки та інші. Спрогнозуйте, наскільки зросте OPENAI протягом наступних 5 років або більше. Миттєво прогнозуйте майбутні цінові сценарії на основі ринкових тенденцій та настроїв.

Введіть число від -100 до 1000, щоб спрогнозувати ціну OpenAI PreStocks
%

*Відмова від відповідальності: усі прогнози цін ґрунтуються на даних користувачів.

Прогноз курсу OpenAI PreStocks
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 21:47:47 (UTC+8)

Прогноз ціни OpenAI PreStocks на 2025-2050 рр. (USD)

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на 2025 рік (цього року)

Згідно з вашим прогнозом, OpenAI PreStocks потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 692,15 у 2025 році.

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на 2026 рік (наступний рік)

Згідно з вашим прогнозом, OpenAI PreStocks потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 726,7575 у 2026 році.

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на 2027 рік (через 2 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна OPENAI на 2027 рік становить $ 763,0953 з темпом зростання у 10,25%.

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на 2028 рік (через 3 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна OPENAI на 2028 рік становить $ 801,2501 з темпом зростання у 15,76%.

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на 2029 рік (через 4 роки)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OPENAI у 2029 році становить $ 841,3126, а темп зростання складає 21,55%.

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на 2030 рік (через 5 років)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OPENAI у 2030 році становить $ 883,3782, а темп зростання складає 27,63%.

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна OpenAI PreStocks потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 1 438,9301.

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на 2050 рік (через 25 років)

У 2050 році ціна OpenAI PreStocks потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 2 343,8655.

  • 2025
    $ 692,15
    0,00%
  • 2026
    $ 726,7575
    5,00%
  • 2027
    $ 763,0953
    10,25%
  • 2028
    $ 801,2501
    15,76%
  • 2029
    $ 841,3126
    21,55%
  • 2030
    $ 883,3782
    27,63%
  • 2031
    $ 927,5471
    34,01%
  • 2032
    $ 973,9245
    40,71%
  • 2033
    $ 1 022,6207
    47,75%
  • 2034
    $ 1 073,7518
    55,13%
  • 2035
    $ 1 127,4394
    62,89%
  • 2036
    $ 1 183,8113
    71,03%
  • 2037
    $ 1 243,0019
    79,59%
  • 2038
    $ 1 305,1520
    88,56%
  • 2039
    $ 1 370,4096
    97,99%
  • 2040
    $ 1 438,9301
    107,89%
Показати більше

Короткостроковий прогноз ціни OpenAI PreStocks на сьогодні, завтра, цей тиждень та 30 днів

  • October 24, 2025(Сьогодні)
    $ 692,15
    0,00%
  • October 25, 2025(Завтра)
    $ 692,2448
    0,01%
  • October 31, 2025(Цього тижня)
    $ 692,8137
    0,10%
  • November 23, 2025(30 днів)
    $ 694,9944
    0,41%
Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на сьогодні

Прогнозована ціна для OPENAI на October 24, 2025(Сьогодні)становить 692,15 $. Цей прогноз відображає результат розрахунків наданого відсотка зростання, забезпечуючи користувачів знімком потенційного руху ціни на сьогодні.

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на завтра

На October 25, 2025(Завтра) прогноз ціни OPENAI з урахуванням річного темпу зростання у 5%, становить 692,2448 $. Ці результати надають орієнтовний прогноз вартості токена на основі обраних параметрів.

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на цей тиждень

За даними October 31, 2025(Цього тижня) прогноз ціни OPENAI з урахуванням річного темпу зростання 5%, становить 692,8137 $. Цей тижневий прогноз розраховується на основі того ж відсотка зростання, щоб дати уявлення про потенційні цінові тенденції на найближчі дні.

Прогноз ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) на 30 днів

Дивлячись на 30 днів вперед, прогнозована ціна OPENAI становить 694,9944 $. Цей прогноз розраховується за допомогою річного темпу зростання 5%, щоб оцінити, де може залишитися вартість токена через місяць.

Поточна статистика цін OpenAI PreStocks

--

$ 546,79K
$ 546,79K$ 546,79K

789,99
789,99 789,99

--

Остання ціна OPENAI становить --, зі зміною за 24 години на 0,00%, а обсяг торгівлі за 24 години склав --.
Крім того, OPENAI має циркуляційну пропозицію у 789,99 та загальну ринкову капіталізацію у $ 546,79K.

Історична ціна OpenAI PreStocks

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни OpenAI PreStocks, поточна ціна OpenAI PreStocks становить 692,15 USD. Циркуляційна пропозиція OpenAI PreStocks (OPENAI) становить 789,99 OPENAI, що забезпечує ринкову капіталізацію у 546 794 $.

Період
Зміна(%)
Зміна(USD)
Найвища ціна
Найнижча ціна
  • 24 години
    -2,03%
    $ -14,3504
    $ 716,27
    $ 685,61
  • 7 днів
    12,88%
    $ 89,1370
    $ 716,2684
    $ 606,2302
  • 30 днів
    0,00%
    $ 0
    $ 716,2684
    $ 606,2302
Показники за 24 години

За останні 24 години, OpenAI PreStocks показав рух ціни у -14,3504 $, що відображає -2,03% у зміні вартості.

Показники за 7 днів

За останні 7 днів OpenAI PreStocks сягнув максимуму в 716,2684 $ та мінімуму в 606,2302 $. При цьому ціна змінилася на 12,88%. Ця нещодавня тенденція демонструє потенціал OPENAI для подальшого руху на ринку.

Показники за 30 днів

За минулий місяць OpenAI PreStocks зазнав зміну у 0,00%, що відображає приблизно 0 $ до його вартості. Це свідчить про те, що найближчим часом ціна OPENAI може змінитися ще більше.

Як працює модуль прогнозування ціни OpenAI PreStocks (OPENAI)?

Модуль прогнозування ціни OpenAI PreStocks — це зручний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам оцінити потенційні майбутні ціни OPENAI на основі ваших власних припущень щодо зростання. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або допитливим інвестором, цей модуль пропонує простий та інтерактивний спосіб прогнозування майбутньої вартості токена.

1. Введіть ваш прогноз зростання.

Почніть з введення бажаного відсотка зростання, який може бути як позитивним, так і негативним, залежно від ваших ринкових перспектив. Це може відображати ваші очікування щодо OpenAI PreStocks на наступний рік, п'ять років або навіть десятиліття в майбутньому.

2. Розрахувати майбутню ціну

Після введення темпу зростання клацніть на кнопку «Розрахувати». Модуль миттєво розрахує прогнозовану майбутню ціну OPENAI, надаючи вам чітке уявлення про те, як ваш прогноз впливатиме на вартість токена з часом.

3. Досліджуйте різні сценарії.

Ви можете експериментувати з різними темпами зростання, щоб побачити, як різні ринкові умови можуть вплинути на ціну OpenAI PreStocks. Така гнучкість дозволяє аналізувати як оптимістичні, так і консервативні прогнози, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення.

4. Настрої користувачів та думки спільноти

Модуль також інтегрує прогноз на основі настрою користувачів, що дозволяє порівняти ваші прогнози з прогнозами інших користувачів. Такий колективний внесок надає цінні відомості про те, як спільнота оцінює майбутнєOPENAI.

Технічні індикатори для прогнозування ціни

Для підвищення точності прогнозу модуль використовує різноманітні технічні індикатори та ринкові дані, серед яких:

Експоненціальна ковзна середня (EMA): допомагає відстежувати ціновий тренд токена, згладжуючи коливання і даючи уявлення про потенційні розвороти тренду.

Смуги Боллінджера: вимірюють волатильність ринку та визначають потенційну перекупленість або перепроданість.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює імпульс OPENAI, щоб визначити, чи знаходиться він у бичачій або ведмежій фазі.

Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD): оцінює силу і напрямок руху ціни для визначення потенційних точок входу і виходу. Завдяки поєднанню цих індикаторів з ринковими даними в режимі реального часу модуль генерує динамічний прогноз ціни, що дозволяє глибше оцінити перспективи OpenAI PreStocks.

Чому важливий прогноз ціни OPENAI?

Прогнози ціни OPENAI мають вирішальне значення з кількох причин, інвестори використовують їх для різних цілей:

Розробка інвестиційної стратегії: прогнози допомагають інвесторам формулювати стратегії. Оцінюючи майбутні ціни, вони можуть вирішити, коли купувати, продавати або утримувати криптовалюту.

Оцінка ризику: розуміння потенційного руху цін дозволяє інвесторам оцінити ризик, пов'язаний з конкретним криптоактивом. Це важливо для управління та зменшення потенційних збитків.

Аналіз ринку: прогнози часто передбачають аналіз ринкових тенденцій, новин та історичних даних. Цей комплексний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти динаміку ринку та фактори, що впливають на зміну цін.

Диверсифікація портфеля: передбачаючи, які криптовалюти можуть бути ефективними, інвестори можуть відповідним чином диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи ризик між різними активами.

Довгострокове планування: інвестори, які шукають довгострокового прибутку, покладаються на прогнози, щоб визначити криптовалюти з потенціалом для майбутнього зростання.

Психологічна підготовленість: проінформованість щодо можливих цінових сценаріїв готує інвесторів емоційно та фінансово до волатильності ринку.

Залучення спільноти: прогнози цін на криптовалюту часто викликають дискусії в спільноті інвесторів, що, так само, призводить до ширшого розуміння та колективної мудрості щодо ринкових тенденцій.

Поширені запитання (FAQ):

Чи варто зараз інвестувати в OPENAI?
Згідно з вашими прогнозами, OPENAI досягне -- undefined, що робить його токеном вартим уваги.
Який прогноз ціни OPENAI на наступний місяць?
Відповідно до інструменту прогнозування цін OpenAI PreStocks (OPENAI), прогнозована ціна OPENAI досягне -- undefined.
Скільки коштуватиме 1 OPENAI у 2026 році?
Ціна 1 OpenAI PreStocks (OPENAI) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна OPENAI зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2026 році.
Якою буде прогнозована ціна OPENAI у 2027 році?
Прогнозується щорічне зростання OpenAI PreStocks (OPENAI) на 0,00%, а до 2027 року ціна 1 OPENAI досягне --.
Якою буде орієнтовна ціна OPENAI у 2028 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, OpenAI PreStocks (OPENAI) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2028 році.
Якою буде орієнтовна ціна OPENAI у 2029 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, OpenAI PreStocks (OPENAI) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2029 році.
Скільки коштуватиме 1 OPENAI у 2030 році?
Ціна 1 OpenAI PreStocks (OPENAI) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна OPENAI зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2030 році.
Який прогноз ціни OPENAI на 2040 рік?
Прогнозується щорічне зростання OpenAI PreStocks (OPENAI) на 0,00%, а до 2040 року ціна 1 OPENAI досягне --.
Відмова від відповідальності

Контент, опублікований на наших сторінках із прогнозами цін на криптовалюту, ґрунтується на інформації та відгуках, наданих нам користувачами MEXC та/або іншими сторонніми джерелами. Контент надається "як є", йому притаманний лише інформаційний та ілюстративний характер, без будь-яких тверджень або гарантій. Зауважте, що представлені прогнози цін можуть бути неточними, і їх не слід розглядати як такі. Майбутні ціни можуть суттєво відрізнятися від наданих прогнозів, і на них не слід покладатися при прийнятті інвестиційних рішень.

Крім того, цей контент не слід розглядати як фінансову консультацію, а також як рекомендацію щодо купівлі будь-якого конкретного продукту або послуги. MEXC не несе жодної відповідальності за будь-які збитки користувачів, які ви можете понести в результаті посилання, використання та/або покладання на будь-який контент, опублікований на наших сторінках з прогнозуванням цін на криптовалюти. Зауважте, що ціни на цифрові активи піддаються високому ринковому ризику і волатильності. Вартість ваших інвестицій може як зменшитися, так і збільшитися, а також немає ніяких гарантій повернення початково інвестованої суми. Зрештою, ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Будь ласка, майте на увазі, що не варто покладатися на минулі показники для прогнозування майбутніх результатів. Ви повинні інвестувати тільки в ті продукти, з якими ви знайомі і розумієте пов'язані з ними ризики. Ретельно зважуйте свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.