Згідно з вашим прогнозом, Onocoy Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,026927 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Onocoy Token потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,028273 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ONO на 2027 рік становить $ 0,029687 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ONO на 2028 рік становить $ 0,031171 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ONO у 2029 році становить $ 0,032730, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ONO у 2030 році становить $ 0,034366, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Onocoy Token потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,055979.

У 2050 році ціна Onocoy Token потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,091185.