Згідно з вашим прогнозом, Nia потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,317773 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Nia потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,333661 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна NIA на 2027 рік становить $ 0,350344 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна NIA на 2028 рік становить $ 0,367861 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NIA у 2029 році становить $ 0,386255, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NIA у 2030 році становить $ 0,405567, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Nia потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,660627.

У 2050 році ціна Nia потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1,0760.