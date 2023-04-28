Прогнози ціни на криптовалюту | Біржа MEXC

Досліджуйте поточні прогнози ціни на найпопулярніші криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, XRP і Litecoin. Ознайомтесь з нашими прогнозами цін на криптовалюти, щоб отримати цінну інформацію про майбутні ринкові тенденції.

MEXC надає актуальні дані про прогнози ціни, поєднуючи історичну продуктивність, ринкові настрої та ключові метрики, такі як ринкова капіталізація та обсяг торгівлі. Отримайте чітке уявлення про те, як криптоспільнота оцінює майбутню продуктивність токена. MEXC — це найзручніший спосіб для криптоінвесторів — досліджуйте зараз.

Питання що часто задаються (FAQ)

1
NFTAI
2
DTVC
3
The Arena
ARENA
4
TKT
5
Unchain X
UNX
6
OGPU
OGPU
7
Reddio
RDO
8
AXOL
9
ETH-LAYERAI
10
ANON-SONIC
11
LUCYAI
12
Axol
AXOLOLD
13
USDC-DOTASSETHUB
14
USDT-DOTASSETHUB
15
M
16
Arkaine
RKNE
17
HUMA-BSC
18
Rezor
RZR
19
STBU-ARB
20
DMC
21
IAI
22
DinoSwap
DINOOLD
23
STABUL
24
JUNE
25
HP
26
IFR
27
PAL
28
VIRTUALAI
29
MCCOLD
30
TQ
31
EINSTEIN
EIN
32
SOON-SOL
33
MNSRY-BSC
34
BOMB-TONCOIN
35
GIZA-BASE
36
GIZA-BSC
37
SUPR-ETH
38
SUPR
39
Levana
LVN
40
SHIBBABY
41
DFOHUB
BUIDLOLD
42
BAISHI
43
ETH-SUPERSEED
44
ARIO
45
BEBE-BECHAIN
46
NXPC-BSC
47
USDT-KAIA
48
ETH-SOONETWORK
49
IUP
50
BULLET
51
TEL-MATIC
52
SAP
53
LUNR-BSC
54
DONG
55
CIX
56
NODE-XDAI
57
Fenerbahce Token
FBOLD
58
BPVC
59
BPINKY
60
GOMINING-BSC
61
MOGGO
62
BVB
BVB
63
TRIAS-MATIC
64
LYO
65
Egretia
EGT
66
DYM-DYMEVM
67
DORA-DORA
68
Prosper
PROS-BSC
69
MAU
70
CHZ-CHZ
71
ZRC-ZIRCUIT
72
Patientory
PTOY
73
Spice
SFIOLD
74
BLAT
75
MAMA
76
ITF
77
KERBAL
78
GPT4O
79
MOXY
80
RIOOLD
81
Cindicator
CND
82
Consensus
SENOLD
83
Avavcriptions
AVAV1
84
EZSWAP
85
RIGO
86
BXN-BLACKFORT
87
LOVECOIN
LOVE1
88
NARCO
89
EJS-BSC
90
WEXO
WEXO
91
TOKEN-ETH
92
PANDORA
93
CEEK-ETH
94
IOTA-BSC
95
Alpha-152
ALPHA152
96
ETH-MORPH
97
FUN1
98
KMA-MANTA
99
Atlas Token
ATLS
100
PTESTC01
101
PerfBloc
PBL
102
Clover
CLV-BSC
103
Genesis Shards
GS
104
ALTR
105
Sunduck
SUNDUCK
106
Academy
ACAD
107
CBK-MATIC
108
TLOS-TLOSEVM
109
TENSET
10SET
110
RDNT-BSC
111
AquaGoat
AQUAGOAT
112
PSG-CHZ
113
EGC-EGAX
114
ANIME-ARB
115
WLD-OP
116
App Rendering Power
ARP
117
NEO-NEO3
118
AZERO-AZEROZKEVM
119
PKT
PKT
120
vocalchain
VOC
121
PEPEWIFHAT
122
O
123
Geojam Token
GEOJAM
124
CARROT
125
TemDAO
TEM
126
BMT-BSC
127
BAGOLD
128
ZKasino
ZKAS
129
CFX-BSC
CFX-BSC
130
BOOOLD
131
XTZ-XTZ
132
CYBER-BSC
133
STG-ETH
134
SANA
135
DGOLD
136
RENTAOLD
137
Andre Cronje index
MX09
138
USDT-APTOS
139
STEPN-SOL
140
ACryptoSI
ACSI
141
TrueUSD
TUSD-TRX
142
LUBE
143
EFOR
EFOR
144
Identity Hub
IDHUB
145
SUGR
146
CORN
CORNOLD
147
CashBet Coin
CBC
148
DBC-DBC
149
WAX
WAX
150
FNFSOLD
151
TDY
152
JTC
153
METX
154
FUSE-FUSE
155
TLW
156
ERIC
157
PTESTC03
158
Eligma
ELI
159
Public Chain Index
MX03
160
LUC1
161
DOGEMEME
162
G7-GAME7
163
HAVAH
HVH
164
Coin Artist
COIN
165
WLD-WORLDCHAIN
166
0xSniper
0XS
167
WFI
168
PEM
PEM
169
Edoge
EDOGE
170
WazirX
WRX
171
Omix
OMX
172
Bridge Bot
BRIDGEOLD
173
HDNOLD
174
CPI
175
Toro Inoue
TORO
176
ROADLY
ROADLY
177
G-GRAVITY
178
WCA
179
VELO-XLM
VELO-XLM
180
PumpBTC
PUMP-BSC
181
GAS
GASNEO-NEO3
182
BOOP-BSC
183
FDC
184
IPOR
IPOR
185
IMX-IMMUTABLE
186
REI1
187
Datamine
DAM
188
KERNEL-ARB
189
FLUX-BSC
190
Covalent
CQT
191
N3-SOL
192
WTFABCDE
193
MDUS
194
SONICSUI
195
Pumapay
PMA
196
TAIKO-TAIKO
197
ORBGUY
198
SaitaChain
STC
199
QIE
200
DE
201
KATA-ETH
202
DOGEFLOKI
203
HYPER-BSC
204
Disciplina
DSCP
205
Blitz Labs
BLITZ
206
Robonomics
XRT
207
RR
208
DEP-BSC
209
SOURCETON
210
NEM
XEM
211
Redbrick
BRIC
212
MND
213
OPUL-ETH
214
WCO-XDC
215
Plutus DeFi
PLT1
216
BNC-BNCPOLKA
217
ETH-INK
218
MarsDAO
MDAO
219
NONE
SILLYCOIN
220
MUA
221
Blinks.gg
BGG1
222
Morse
MORSE
223
BLOKAID
224
PlayDapp Token
PLA
225
Bitdepositary
BDT1
226
MERLINAI
227
FOR-BSC
228
Orion Protocol
ORN
229
Astra Nova
RVV
230
SunMaga
SUNMAGA
231
USDS
232
WAR3
233
Shopping
SHOP
234
DOGE-BSC
235
ELF-ELF
236
PYP
PYP
237
CHINU
238
ARTEM
239
NePay
NEP
240
hiSEALS
HISEALS
241
MAGIC-ARB
242
INJ-INJ
243
FLUX-ETH
244
SOSO-BASE
245
ZKP-ETH
246
Friend tech
FRIEND
247
Mango Markets
MNGO
248
AMAL
249
Lovely Inu
LOVELY
250
DAR-ETH
251
NODE
252
DUAL
253
Seele
SEELE
254
ETH-POLYGONZKEVM
255
FPC
256
SHEGEN
257
HXTZ
HXTZ
258
ETH-KROMA
259
MLT-BSC
260
SWTR
261
TYTOLD
262
Teloscoin
TELOS
263
YLAY
264
LAVITA
265
MeconCash
MCH
266
Polkadot Eco Index
MX06
267
ETH-STARK
268
ARTIC
ARTIC
269
HyperQuant Token
HQT
270
PRONUT
271
BNB-XTERIO
272
DIONE-DIONE
273
Artfinity
ARTFINITY
274
daostack
GEN
275
OGBX
276
FREEDOMOLD
277
DRAGONCOIN
278
USDT-CELO
279
MANA-KOINOS
280
PROM-BSC
281
Enumivo
ENU
282
World Mobile Token
WMT
283
ALICE-BSC
ALICE-BSC
284
OTX
285
HLTC
HLTC
286
HBTC
HBCH
287
M40
288
Terareum
TERA2
289
BPAY
290
Liquidity Network
LQD
291
PIZA
PIZA
292
DefiPulseIndex
DPI
293
AXS-BSC
294
5TARS
295
Hashgard
GARD
296
Pchain
PAIOLD
297
Game.com
GTC1
298
Injex Finance
INJX
299
AIOZ Network
AIOZ-ETH
300
Everscale
EVER-ETH
301
Baer Chain
BRC
302
CATBOY-ETH
303
VANRY-VANRY
304
VC-BSC
305
USDC-SONIC
306
ReduX
REDUX
307
HETH
HETH
308
SWELL-SWELL
309
RGR
310
ColorfulCat
COLORFULCAT
311
LUMINA
312
President Trump
47
313
GROKCM
314
5IRE-FIRE
315
Bee
BEE
316
SPA-ARB
317
DFYN
DFYN-MATIC
318
FFORCE IEO
WOZX
319
ZOOM
320
AI Matrix System
AIMS
321
HFIL
HFIL
322
WQT-BSC
323
Husby
HUSBY
324
MAGIC-TREASURE
325
RVFOLD
326
LOT
327
DUSK-BSC
328
ROCKY
329
MPX
330
ETH-ZKLINK
331
Tether
USDT-TRX
332
Function X
FX
333
ETH-RIVALZ
334
SKY
335
CRO-CRO
336
DEGO-BSC
337
YAKUB
338
Augmate
MATE
339
CryptoXpress
XPRESS
340
USDC-AVAX
341
BTC-MERLIN
342
GNS-ARB
343
Major Crypto Index
MX01
344
ETH-OP
345
SWEAT-NEAR
346
RETARDIA
347
AllianceBlock
ALBT
348
MARIONAWFAL ON X
MARIO
349
MO
350
Unbanked
UNBNK
351
Shibnobi
SHINJA
352
ChatCoin
CHATOLD
353
ETHAX
354
MOVE-MOVEMENT
355
MAVIA-BASE
356
BEBEOLD
357
OZONECHAIN
358
Jarvis
JRT
359
ETH-ABSTRACT
360
REVOOLD
361
HBSV
HBSV
362
NFUP
NFUP
363
AICOIN
364
TUSD-BSC
365
ZKML
366
YOYOW
YOYOOLD
367
WSMOLD
368
GLUE
369
Seele Token
SEEL
370
Muhdo Hub
DNA
371
Polymath
POLY
372
EURI-BSC
373
Organix
OGX
374
BLOCX-BLOCXEVM
375
WARS
376
ODOS-ETH
377
OLE-ETH
378
CATPEPE
379
Vitafin
LLJEFFY
380
Bitcoin Classic
BTCC
381
Wonderman Nation
WNDR
382
SXT-BASE
383
QKL
QKL
384
XCAD-BSC
385
Gamma
GAMMA
386
CIA
387
Pdx Token
PDX
388
MINE
389
2.0PEPE
2PEPE
390
SYN-AVAX
391
LOCK IN
LOCKIN
392
NIBBLES
393
HLN
394
Tether
USDT-AVAX
395
ANC-LUNA
ANC-LUNA
396
ETH-LINEA
397
ORCL
398
InteractWith
INTER1
399
TPT-BSC
TPT-BSC
400
HIGH-ETH
401
MEMEDOGS
402
CRESCITE
403
TIMES
404
ETH-SWAN
405
TBS
406
VisionX
VNX
407
Forefront
FF
408
CORNI
409
MOOX
410
GAMB
GMB
411
USACOIN
USACOIN
412
DOSE-ETH
413
WAWA
414
Premia
PREMIA
415
Morud
MORUD
416
Grayscale Index
MX08
417
EMG
418
ALPHA-BSC
419
OriginSport
ORS
420
GLQ-GLQ
421
OICH
422
VOKEN
VOKEN
423
RightMesh
RMESH
424
SHILL-BSC
425
ASTR-ASTAREVM
426
USDC-MATICNEW
427
Trillioner
TLC
428
XAH
429
degen the otter
DEGENOTTER
430
PEAQOLD
431
LIVE
432
THE LUMINA
TLT
433
O-MEE
OME
434
PTESTC02
435
EVRY-BSC
436
CHR-ETH
437
SENTinel
SENT
438
CSOL
439
Massive Protocol
MAV1
440
Dogekeng
DOGEK
441
KLVOLD
442
LIMO
443
BTX
444
Pylon Finance
PYLON
445
MetaDerby
DBY
446
WOD
WODAI
447
DEFI-BSC
448
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
449
XDOGE
450
ETH-MINDNETWORK
451
Unification
FUND-ETH
452
Iconomi
ICN
453
Catgirl
CATGIRL
454
OP-OP
455
SCE
456
MPRO
457
BDCC
458
Equalizer
EQL
459
NOIA
460
MET
461
WYZ
462
AIWOLD
463
AIPT
464
LAY
465
EOS
EOS
466
USDC-BASE
467
Mines of Dalarnia
DAR
468
WTY
469
TSOC
TSOC
470
ZIG-BSC
471
HAEDAL-BSC
472
COSOLD
473
GXCERC20
GXCERC20
474
INTERGALACTIC
475
USDC-OPNEW
476
NightVerse Game
NVG
477
Cardstack
CARD
478
COMBO-BSC
479
YEC
YEC
480
FILX
481
HBTC
HBTC
482
A2S
483
MONG2.0
MONG2
484
UNO-BSC
485
Penta Network
PNT
486
SIGN-BASE
487
BlockChainStore
BCST
488
Cannaland Token
CNLT
489
SXP-SXP
490
Coin98
C98-ETH
491
TWO
TWO
492
dandy.dego
DANDY
493
PKN-ETH
494
LIVR
495
MachineXchangeCoin
MXC
496
LTO Network
LTO
497
OVEIT
498
Connext
NEXT
499
PIZZA
500
AIPG
501
RD
502
Dark Wolf
DWOLF
503
ETH-SWELL
504
Monr
MONR
505
KDX
506
USDC-APTOS
507
Platinum Bunny Token
PBUNNY
508
MCH RAYS
RAYS
509
ETH-ZIRCUIT
510
DVI-ETH
511
Radio Caca
RACA-BSC
512
Fuse Dollar
FUSD
513
CashPepe
CASHPEPE
514
HUGE
515
MYST-MATIC
516
Moovy
MOIL
517
LIE
518
WTRTL
519
Bajun Network
BAJU
520
COPU
521
QBAI
522
GIV Token
GIV
523
Palmswap
PALM
524
ETH-MANTA
525
Nika
NIKA
526
MAX-MATIC
527
PORY
528
USDE-TONCOIN
529
Wibson
WIB
530
LayaOne
LAYA
531
PalletOneToken
PTN
532
Plumpy Dragons
LOONG
533
ETH-HEMI
534
ARIX-TONCOIN
535
Locus Chain
LOCUS
536
SZ
SZ
537
Voxel X Network
VXL
538
2KEY
2KEY
539
ARB-ETH
540
USTC-LUNC
541
LongOption
LONG
542
YOUR
543
CSUN
544
Polkaswap
PSWAP
545
ZRO-ARB
546
INJ-BSC
547
SAIL
548
KAN
KAN
549
OKB-OKT
550
WHT
WHT
551
PSPP
552
Defibox
BOXOLD
553
OLYMPE
554
LAP
555
NFPOLD
556
IUX
557
DHV
558
DCPTG
DCPTG
559
ASTAR-ASTAREVM
560
RMV-ETH
561
COTI-BSC
562
SNOWBALL
563
NAC-GAT
564
CyberMiles
CMT
565
BinaryX
BNX
566
SKALENetwork
SKALE
567
ERAOLD
568
Tether
USDT-OP
569
LUCIC
570
xBTC
XBTC
571
CELOTEST
572
Eminer
EM
573
Bezant
BZNT
574
BBBOLD
575
WUKONGMUSK
576
BASEHEROES
577
BBS
BBS
578
SPONGEOLD
579
REEF-REEF
580
ETH-ZKSYNC
581
COBY
582
2.0
2
583
FURIOLD
584
PRX-PAREX
585
Ftoken
FTOLD
586
bDollar
BDO
587
UNI-BSC
588
XODEX-XODEX
589
CRO-CRONOS
590
EDU-EDUCHAIN
591
PEPECHAIN
592
DAV NETWORK
DAV
593
SMH
594
MDEX
595
CVPAD
596
SIMBA
597
BTC-BSQUARED
598
CANA
599
SHIB-BSC
600
EVC
601
GINOAOLD
602
Stox
STOX
603
PSOLD
604
DOGE-DRC20
605
DERI-ETH
606
AVOCADO BG
AVO
607
SIGN-BSC
608
SCALE
609
SHIDO-SHIDO
610
MX-BSC
MX-BSC
611
FTM-FTM
612
ROUTE-ROUTE
613
ETH-ARBNOVA
614
FROGS
615
LRS
616
USDT-OKT
617
LIFE-BSC
618
AARK
619
Effective
EACC
620
TAGAI
621
Blockchain Brawlers
BRWL
622
CATEDUCK
623
Fantom
FTM
624
SQUAWKV2
625
NWC-XLM
626
XD
627
UNDEAD
628
MOGA
629
Moon Dawg
MOONDAWG
630
Chainge
CHNG
631
ADPB
632
BNB-OPBNB
633
Refereum
RFR
634
UniTrade
TRADE1
635
CRTS-ETH
636
Pteria
PTERIA
637
XR One
XR1
638
DAOhaus
HAUS
639
I20
640
Essentia
ESS
641
Hyperion
HYN
642
DOGSWAG
643
AMeiToken
AMT
644
NEONLINK
645
Jot Art
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