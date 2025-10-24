Згідно з вашим прогнозом, Mitosis EOL BNB потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 1 113,12 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Mitosis EOL BNB потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 1 168,7759 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MIBNB на 2027 рік становить $ 1 227,2148 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MIBNB на 2028 рік становить $ 1 288,5755 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MIBNB у 2029 році становить $ 1 353,0043, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MIBNB у 2030 році становить $ 1 420,6545, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Mitosis EOL BNB потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 2 314,0965.

У 2050 році ціна Mitosis EOL BNB потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 3 769,4194.