Згідно з вашим прогнозом, MicroStrategy xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 289,74 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, MicroStrategy xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 304,2270 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MSTRX на 2027 рік становить $ 319,4383 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MSTRX на 2028 рік становить $ 335,4102 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MSTRX у 2029 році становить $ 352,1807, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MSTRX у 2030 році становить $ 369,7898, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна MicroStrategy xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 602,3486.

У 2050 році ціна MicroStrategy xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 981,1624.