Згідно з вашим прогнозом, Metronome Synth ETH потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 3 942,97 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Metronome Synth ETH потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 4 140,1185 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MSETH на 2027 рік становить $ 4 347,1244 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MSETH на 2028 рік становить $ 4 564,4806 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MSETH у 2029 році становить $ 4 792,7046, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MSETH у 2030 році становить $ 5 032,3399, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Metronome Synth ETH потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 8 197,1514.

У 2050 році ціна Metronome Synth ETH потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 13 352,2959.