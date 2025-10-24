Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) у USD

Отримайте прогнози цін Metavault Trade на 2026, 2027, 2028, 2030 роки та інші. Спрогнозуйте, наскільки зросте MVX протягом наступних 5 років або більше. Миттєво прогнозуйте майбутні цінові сценарії на основі ринкових тенденцій та настроїв.

Введіть число від -100 до 1000, щоб спрогнозувати ціну Metavault Trade
%

*Відмова від відповідальності: усі прогнози цін ґрунтуються на даних користувачів.

Прогноз курсу Metavault Trade
--
----
0,00%
USD
Фактичний
Прогнозування
Прогноз ціни Metavault Trade на 2025-2050 рр. (USD)

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на 2025 рік (цього року)

Згідно з вашим прогнозом, Metavault Trade потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,045284 у 2025 році.

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на 2026 рік (наступний рік)

Згідно з вашим прогнозом, Metavault Trade потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,047548 у 2026 році.

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на 2027 рік (через 2 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MVX на 2027 рік становить $ 0,049925 з темпом зростання у 10,25%.

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на 2028 рік (через 3 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MVX на 2028 рік становить $ 0,052422 з темпом зростання у 15,76%.

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на 2029 рік (через 4 роки)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MVX у 2029 році становить $ 0,055043, а темп зростання складає 21,55%.

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на 2030 рік (через 5 років)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MVX у 2030 році становить $ 0,057795, а темп зростання складає 27,63%.

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна Metavault Trade потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,094142.

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на 2050 рік (через 25 років)

У 2050 році ціна Metavault Trade потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,153348.

Рік
Ціна
Зростання
  • 2025
    $ 0,045284
    0,00%
  • 2026
    $ 0,047548
    5,00%
  • 2027
    $ 0,049925
    10,25%
  • 2028
    $ 0,052422
    15,76%
  • 2029
    $ 0,055043
    21,55%
  • 2030
    $ 0,057795
    27,63%
  • 2031
    $ 0,060685
    34,01%
  • 2032
    $ 0,063719
    40,71%
Рік
Ціна
Зростання
  • 2033
    $ 0,066905
    47,75%
  • 2034
    $ 0,070250
    55,13%
  • 2035
    $ 0,073763
    62,89%
  • 2036
    $ 0,077451
    71,03%
  • 2037
    $ 0,081323
    79,59%
  • 2038
    $ 0,085390
    88,56%
  • 2039
    $ 0,089659
    97,99%
  • 2040
    $ 0,094142
    107,89%
Показати більше

Короткостроковий прогноз ціни Metavault Trade на сьогодні, завтра, цей тиждень та 30 днів

Дата
Прогноз ціни
Зростання
  • October 24, 2025(Сьогодні)
    $ 0,045284
    0,00%
  • October 25, 2025(Завтра)
    $ 0,045290
    0,01%
  • October 31, 2025(Цього тижня)
    $ 0,045327
    0,10%
  • November 23, 2025(30 днів)
    $ 0,045470
    0,41%
Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на сьогодні

Прогнозована ціна для MVX на October 24, 2025(Сьогодні)становить 0,045284 $. Цей прогноз відображає результат розрахунків наданого відсотка зростання, забезпечуючи користувачів знімком потенційного руху ціни на сьогодні.

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на завтра

На October 25, 2025(Завтра) прогноз ціни MVX з урахуванням річного темпу зростання у 5%, становить 0,045290 $. Ці результати надають орієнтовний прогноз вартості токена на основі обраних параметрів.

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на цей тиждень

За даними October 31, 2025(Цього тижня) прогноз ціни MVX з урахуванням річного темпу зростання 5%, становить 0,045327 $. Цей тижневий прогноз розраховується на основі того ж відсотка зростання, щоб дати уявлення про потенційні цінові тенденції на найближчі дні.

Прогноз ціни Metavault Trade (MVX) на 30 днів

Дивлячись на 30 днів вперед, прогнозована ціна MVX становить 0,045470 $. Цей прогноз розраховується за допомогою річного темпу зростання 5%, щоб оцінити, де може залишитися вартість токена через місяць.

Поточна статистика цін Metavault Trade

--
----

--

$ 113,78K
$ 113,78K$ 113,78K

2,51M
2,51M 2,51M

--
----

--

Крім того, MVX має циркуляційну пропозицію у 2,51M та загальну ринкову капіталізацію у $ 113,78K.
Крім того, MVX має циркуляційну пропозицію у 2,51M та загальну ринкову капіталізацію у $ 113,78K.

Історична ціна Metavault Trade

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни Metavault Trade, поточна ціна Metavault Trade становить 0,045284 USD. Циркуляційна пропозиція Metavault Trade (MVX) становить 2,51M MVX, що забезпечує ринкову капіталізацію у 113 781 $.

Період
Зміна(%)
Зміна(USD)
Найвища ціна
Найнижча ціна
  • 24 години
    0,52%
    $ 0,000233
    $ 0,046632
    $ 0,041821
  • 7 днів
    3,83%
    $ 0,001734
    $ 0,052432
    $ 0,042017
  • 30 днів
    -13,45%
    $ -0,006094
    $ 0,052432
    $ 0,042017
Показники за 24 години

За останні 24 години, Metavault Trade показав рух ціни у 0,000233 $, що відображає 0,52% у зміні вартості.

Показники за 7 днів

За останні 7 днів Metavault Trade сягнув максимуму в 0,052432 $ та мінімуму в 0,042017 $. При цьому ціна змінилася на 3,83%. Ця нещодавня тенденція демонструє потенціал MVX для подальшого руху на ринку.

Показники за 30 днів

За минулий місяць Metavault Trade зазнав зміну у -13,45%, що відображає приблизно -0,006094 $ до його вартості. Це свідчить про те, що найближчим часом ціна MVX може змінитися ще більше.

Як працює модуль прогнозування ціни Metavault Trade (MVX)?

Модуль прогнозування ціни Metavault Trade — це зручний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам оцінити потенційні майбутні ціни MVX на основі ваших власних припущень щодо зростання. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або допитливим інвестором, цей модуль пропонує простий та інтерактивний спосіб прогнозування майбутньої вартості токена.

1. Введіть ваш прогноз зростання.

Почніть з введення бажаного відсотка зростання, який може бути як позитивним, так і негативним, залежно від ваших ринкових перспектив. Це може відображати ваші очікування щодо Metavault Trade на наступний рік, п'ять років або навіть десятиліття в майбутньому.

2. Розрахувати майбутню ціну

Після введення темпу зростання клацніть на кнопку «Розрахувати». Модуль миттєво розрахує прогнозовану майбутню ціну MVX, надаючи вам чітке уявлення про те, як ваш прогноз впливатиме на вартість токена з часом.

3. Досліджуйте різні сценарії.

Ви можете експериментувати з різними темпами зростання, щоб побачити, як різні ринкові умови можуть вплинути на ціну Metavault Trade. Така гнучкість дозволяє аналізувати як оптимістичні, так і консервативні прогнози, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення.

4. Настрої користувачів та думки спільноти

Модуль також інтегрує прогноз на основі настрою користувачів, що дозволяє порівняти ваші прогнози з прогнозами інших користувачів. Такий колективний внесок надає цінні відомості про те, як спільнота оцінює майбутнєMVX.

Технічні індикатори для прогнозування ціни

Для підвищення точності прогнозу модуль використовує різноманітні технічні індикатори та ринкові дані, серед яких:

Експоненціальна ковзна середня (EMA): допомагає відстежувати ціновий тренд токена, згладжуючи коливання і даючи уявлення про потенційні розвороти тренду.

Смуги Боллінджера: вимірюють волатильність ринку та визначають потенційну перекупленість або перепроданість.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює імпульс MVX, щоб визначити, чи знаходиться він у бичачій або ведмежій фазі.

Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD): оцінює силу і напрямок руху ціни для визначення потенційних точок входу і виходу. Завдяки поєднанню цих індикаторів з ринковими даними в режимі реального часу модуль генерує динамічний прогноз ціни, що дозволяє глибше оцінити перспективи Metavault Trade.

Чому важливий прогноз ціни MVX?

Прогнози ціни MVX мають вирішальне значення з кількох причин, інвестори використовують їх для різних цілей:

Розробка інвестиційної стратегії: прогнози допомагають інвесторам формулювати стратегії. Оцінюючи майбутні ціни, вони можуть вирішити, коли купувати, продавати або утримувати криптовалюту.

Оцінка ризику: розуміння потенційного руху цін дозволяє інвесторам оцінити ризик, пов'язаний з конкретним криптоактивом. Це важливо для управління та зменшення потенційних збитків.

Аналіз ринку: прогнози часто передбачають аналіз ринкових тенденцій, новин та історичних даних. Цей комплексний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти динаміку ринку та фактори, що впливають на зміну цін.

Диверсифікація портфеля: передбачаючи, які криптовалюти можуть бути ефективними, інвестори можуть відповідним чином диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи ризик між різними активами.

Довгострокове планування: інвестори, які шукають довгострокового прибутку, покладаються на прогнози, щоб визначити криптовалюти з потенціалом для майбутнього зростання.

Психологічна підготовленість: проінформованість щодо можливих цінових сценаріїв готує інвесторів емоційно та фінансово до волатильності ринку.

Залучення спільноти: прогнози цін на криптовалюту часто викликають дискусії в спільноті інвесторів, що, так само, призводить до ширшого розуміння та колективної мудрості щодо ринкових тенденцій.

Поширені запитання (FAQ):

Чи варто зараз інвестувати в MVX?
Згідно з вашими прогнозами, MVX досягне -- undefined, що робить його токеном вартим уваги.
Який прогноз ціни MVX на наступний місяць?
Відповідно до інструменту прогнозування цін Metavault Trade (MVX), прогнозована ціна MVX досягне -- undefined.
Скільки коштуватиме 1 MVX у 2026 році?
Ціна 1 Metavault Trade (MVX) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна MVX зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2026 році.
Якою буде прогнозована ціна MVX у 2027 році?
Прогнозується щорічне зростання Metavault Trade (MVX) на 0,00%, а до 2027 року ціна 1 MVX досягне --.
Якою буде орієнтовна ціна MVX у 2028 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Metavault Trade (MVX) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2028 році.
Якою буде орієнтовна ціна MVX у 2029 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Metavault Trade (MVX) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2029 році.
Скільки коштуватиме 1 MVX у 2030 році?
Ціна 1 Metavault Trade (MVX) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна MVX зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2030 році.
Який прогноз ціни MVX на 2040 рік?
Прогнозується щорічне зростання Metavault Trade (MVX) на 0,00%, а до 2040 року ціна 1 MVX досягне --.
Відмова від відповідальності

Контент, опублікований на наших сторінках із прогнозами цін на криптовалюту, ґрунтується на інформації та відгуках, наданих нам користувачами MEXC та/або іншими сторонніми джерелами. Контент надається "як є", йому притаманний лише інформаційний та ілюстративний характер, без будь-яких тверджень або гарантій. Зауважте, що представлені прогнози цін можуть бути неточними, і їх не слід розглядати як такі. Майбутні ціни можуть суттєво відрізнятися від наданих прогнозів, і на них не слід покладатися при прийнятті інвестиційних рішень.

Крім того, цей контент не слід розглядати як фінансову консультацію, а також як рекомендацію щодо купівлі будь-якого конкретного продукту або послуги. MEXC не несе жодної відповідальності за будь-які збитки користувачів, які ви можете понести в результаті посилання, використання та/або покладання на будь-який контент, опублікований на наших сторінках з прогнозуванням цін на криптовалюти. Зауважте, що ціни на цифрові активи піддаються високому ринковому ризику і волатильності. Вартість ваших інвестицій може як зменшитися, так і збільшитися, а також немає ніяких гарантій повернення початково інвестованої суми. Зрештою, ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Будь ласка, майте на увазі, що не варто покладатися на минулі показники для прогнозування майбутніх результатів. Ви повинні інвестувати тільки в ті продукти, з якими ви знайомі і розумієте пов'язані з ними ризики. Ретельно зважуйте свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.