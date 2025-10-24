Згідно з вашим прогнозом, Mastercard xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 577,83 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Mastercard xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 606,7215 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MAX на 2027 рік становить $ 637,0575 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MAX на 2028 рік становить $ 668,9104 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MAX у 2029 році становить $ 702,3559, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MAX у 2030 році становить $ 737,4737, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Mastercard xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 1 201,2670.

У 2050 році ціна Mastercard xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1 956,7374.