Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) у USD

Отримайте прогнози цін Lorenzo Wrapped Bitcoin на 2026, 2027, 2028, 2030 роки та інші. Спрогнозуйте, наскільки зросте ENZOBTC протягом наступних 5 років або більше. Миттєво прогнозуйте майбутні цінові сценарії на основі ринкових тенденцій та настроїв.

Введіть число від -100 до 1000, щоб спрогнозувати ціну Lorenzo Wrapped Bitcoin
%

*Відмова від відповідальності: усі прогнози цін ґрунтуються на даних користувачів.

Прогноз курсу Lorenzo Wrapped Bitcoin
--
----
0,00%
USD
Фактичний
Прогнозування
Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin на 2025-2050 рр. (USD)

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 2025 рік (цього року)

Згідно з вашим прогнозом, Lorenzo Wrapped Bitcoin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 111 142 у 2025 році.

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 2026 рік (наступний рік)

Згідно з вашим прогнозом, Lorenzo Wrapped Bitcoin потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 116 699,1 у 2026 році.

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 2027 рік (через 2 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ENZOBTC на 2027 рік становить $ 122 534,0550 з темпом зростання у 10,25%.

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 2028 рік (через 3 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ENZOBTC на 2028 рік становить $ 128 660,7577 з темпом зростання у 15,76%.

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 2029 рік (через 4 роки)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ENZOBTC у 2029 році становить $ 135 093,7956, а темп зростання складає 21,55%.

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 2030 рік (через 5 років)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ENZOBTC у 2030 році становить $ 141 848,4854, а темп зростання складає 27,63%.

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна Lorenzo Wrapped Bitcoin потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 231 056,2357.

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 2050 рік (через 25 років)

У 2050 році ціна Lorenzo Wrapped Bitcoin потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 376 366,2608.

Рік
Ціна
Зростання
  • 2025
    $ 111 142
    0,00%
  • 2026
    $ 116 699,1
    5,00%
  • 2027
    $ 122 534,0550
    10,25%
  • 2028
    $ 128 660,7577
    15,76%
  • 2029
    $ 135 093,7956
    21,55%
  • 2030
    $ 141 848,4854
    27,63%
  • 2031
    $ 148 940,9096
    34,01%
  • 2032
    $ 156 387,9551
    40,71%
Рік
Ціна
Зростання
  • 2033
    $ 164 207,3529
    47,75%
  • 2034
    $ 172 417,7205
    55,13%
  • 2035
    $ 181 038,6066
    62,89%
  • 2036
    $ 190 090,5369
    71,03%
  • 2037
    $ 199 595,0637
    79,59%
  • 2038
    $ 209 574,8169
    88,56%
  • 2039
    $ 220 053,5578
    97,99%
  • 2040
    $ 231 056,2357
    107,89%
Показати більше

Короткостроковий прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin на сьогодні, завтра, цей тиждень та 30 днів

Дата
Прогноз ціни
Зростання
  • October 24, 2025(Сьогодні)
    $ 111 142
    0,00%
  • October 25, 2025(Завтра)
    $ 111 157,2249
    0,01%
  • October 31, 2025(Цього тижня)
    $ 111 248,5745
    0,10%
  • November 23, 2025(30 днів)
    $ 111 598,7479
    0,41%
Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на сьогодні

Прогнозована ціна для ENZOBTC на October 24, 2025(Сьогодні)становить 111 142 $. Цей прогноз відображає результат розрахунків наданого відсотка зростання, забезпечуючи користувачів знімком потенційного руху ціни на сьогодні.

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на завтра

На October 25, 2025(Завтра) прогноз ціни ENZOBTC з урахуванням річного темпу зростання у 5%, становить 111 157,2249 $. Ці результати надають орієнтовний прогноз вартості токена на основі обраних параметрів.

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на цей тиждень

За даними October 31, 2025(Цього тижня) прогноз ціни ENZOBTC з урахуванням річного темпу зростання 5%, становить 111 248,5745 $. Цей тижневий прогноз розраховується на основі того ж відсотка зростання, щоб дати уявлення про потенційні цінові тенденції на найближчі дні.

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 30 днів

Дивлячись на 30 днів вперед, прогнозована ціна ENZOBTC становить 111 598,7479 $. Цей прогноз розраховується за допомогою річного темпу зростання 5%, щоб оцінити, де може залишитися вартість токена через місяць.

Поточна статистика цін Lorenzo Wrapped Bitcoin

--
----

--

$ 66,81M
$ 66,81M$ 66,81M

601,09
601,09 601,09

--
----

--

Остання ціна ENZOBTC становить --, зі зміною за 24 години на 0,00%, а обсяг торгівлі за 24 години склав --.
Крім того, ENZOBTC має циркуляційну пропозицію у 601,09 та загальну ринкову капіталізацію у $ 66,81M.

Історична ціна Lorenzo Wrapped Bitcoin

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin, поточна ціна Lorenzo Wrapped Bitcoin становить 111 142 USD. Циркуляційна пропозиція Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) становить 601,09 ENZOBTC, що забезпечує ринкову капіталізацію у 66 805 819 $.

Період
Зміна(%)
Зміна(USD)
Найвища ціна
Найнижча ціна
  • 24 години
    1,45%
    $ 1 583,97
    $ 111 460
    $ 108 449
  • 7 днів
    -1,33%
    $ -1 482,2230
    $ 111 164,2198
    $ 108 626,1966
  • 30 днів
    -0,07%
    $ -82,0783
    $ 111 164,2198
    $ 108 626,1966
Показники за 24 години

За останні 24 години, Lorenzo Wrapped Bitcoin показав рух ціни у 1 583,97 $, що відображає 1,45% у зміні вартості.

Показники за 7 днів

За останні 7 днів Lorenzo Wrapped Bitcoin сягнув максимуму в 111 164,2198 $ та мінімуму в 108 626,1966 $. При цьому ціна змінилася на -1,33%. Ця нещодавня тенденція демонструє потенціал ENZOBTC для подальшого руху на ринку.

Показники за 30 днів

За минулий місяць Lorenzo Wrapped Bitcoin зазнав зміну у -0,07%, що відображає приблизно -82,0783 $ до його вартості. Це свідчить про те, що найближчим часом ціна ENZOBTC може змінитися ще більше.

Як працює модуль прогнозування ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)?

Модуль прогнозування ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin — це зручний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам оцінити потенційні майбутні ціни ENZOBTC на основі ваших власних припущень щодо зростання. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або допитливим інвестором, цей модуль пропонує простий та інтерактивний спосіб прогнозування майбутньої вартості токена.

1. Введіть ваш прогноз зростання.

Почніть з введення бажаного відсотка зростання, який може бути як позитивним, так і негативним, залежно від ваших ринкових перспектив. Це може відображати ваші очікування щодо Lorenzo Wrapped Bitcoin на наступний рік, п'ять років або навіть десятиліття в майбутньому.

2. Розрахувати майбутню ціну

Після введення темпу зростання клацніть на кнопку «Розрахувати». Модуль миттєво розрахує прогнозовану майбутню ціну ENZOBTC, надаючи вам чітке уявлення про те, як ваш прогноз впливатиме на вартість токена з часом.

3. Досліджуйте різні сценарії.

Ви можете експериментувати з різними темпами зростання, щоб побачити, як різні ринкові умови можуть вплинути на ціну Lorenzo Wrapped Bitcoin. Така гнучкість дозволяє аналізувати як оптимістичні, так і консервативні прогнози, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення.

4. Настрої користувачів та думки спільноти

Модуль також інтегрує прогноз на основі настрою користувачів, що дозволяє порівняти ваші прогнози з прогнозами інших користувачів. Такий колективний внесок надає цінні відомості про те, як спільнота оцінює майбутнєENZOBTC.

Технічні індикатори для прогнозування ціни

Для підвищення точності прогнозу модуль використовує різноманітні технічні індикатори та ринкові дані, серед яких:

Експоненціальна ковзна середня (EMA): допомагає відстежувати ціновий тренд токена, згладжуючи коливання і даючи уявлення про потенційні розвороти тренду.

Смуги Боллінджера: вимірюють волатильність ринку та визначають потенційну перекупленість або перепроданість.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює імпульс ENZOBTC, щоб визначити, чи знаходиться він у бичачій або ведмежій фазі.

Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD): оцінює силу і напрямок руху ціни для визначення потенційних точок входу і виходу. Завдяки поєднанню цих індикаторів з ринковими даними в режимі реального часу модуль генерує динамічний прогноз ціни, що дозволяє глибше оцінити перспективи Lorenzo Wrapped Bitcoin.

Чому важливий прогноз ціни ENZOBTC?

Прогнози ціни ENZOBTC мають вирішальне значення з кількох причин, інвестори використовують їх для різних цілей:

Розробка інвестиційної стратегії: прогнози допомагають інвесторам формулювати стратегії. Оцінюючи майбутні ціни, вони можуть вирішити, коли купувати, продавати або утримувати криптовалюту.

Оцінка ризику: розуміння потенційного руху цін дозволяє інвесторам оцінити ризик, пов'язаний з конкретним криптоактивом. Це важливо для управління та зменшення потенційних збитків.

Аналіз ринку: прогнози часто передбачають аналіз ринкових тенденцій, новин та історичних даних. Цей комплексний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти динаміку ринку та фактори, що впливають на зміну цін.

Диверсифікація портфеля: передбачаючи, які криптовалюти можуть бути ефективними, інвестори можуть відповідним чином диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи ризик між різними активами.

Довгострокове планування: інвестори, які шукають довгострокового прибутку, покладаються на прогнози, щоб визначити криптовалюти з потенціалом для майбутнього зростання.

Психологічна підготовленість: проінформованість щодо можливих цінових сценаріїв готує інвесторів емоційно та фінансово до волатильності ринку.

Залучення спільноти: прогнози цін на криптовалюту часто викликають дискусії в спільноті інвесторів, що, так само, призводить до ширшого розуміння та колективної мудрості щодо ринкових тенденцій.

Поширені запитання (FAQ):

Чи варто зараз інвестувати в ENZOBTC?
Згідно з вашими прогнозами, ENZOBTC досягне -- undefined, що робить його токеном вартим уваги.
Який прогноз ціни ENZOBTC на наступний місяць?
Відповідно до інструменту прогнозування цін Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC), прогнозована ціна ENZOBTC досягне -- undefined.
Скільки коштуватиме 1 ENZOBTC у 2026 році?
Ціна 1 Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна ENZOBTC зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2026 році.
Якою буде прогнозована ціна ENZOBTC у 2027 році?
Прогнозується щорічне зростання Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 0,00%, а до 2027 року ціна 1 ENZOBTC досягне --.
Якою буде орієнтовна ціна ENZOBTC у 2028 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2028 році.
Якою буде орієнтовна ціна ENZOBTC у 2029 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2029 році.
Скільки коштуватиме 1 ENZOBTC у 2030 році?
Ціна 1 Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна ENZOBTC зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2030 році.
Який прогноз ціни ENZOBTC на 2040 рік?
Прогнозується щорічне зростання Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) на 0,00%, а до 2040 року ціна 1 ENZOBTC досягне --.
Відмова від відповідальності

Контент, опублікований на наших сторінках із прогнозами цін на криптовалюту, ґрунтується на інформації та відгуках, наданих нам користувачами MEXC та/або іншими сторонніми джерелами. Контент надається "як є", йому притаманний лише інформаційний та ілюстративний характер, без будь-яких тверджень або гарантій. Зауважте, що представлені прогнози цін можуть бути неточними, і їх не слід розглядати як такі. Майбутні ціни можуть суттєво відрізнятися від наданих прогнозів, і на них не слід покладатися при прийнятті інвестиційних рішень.

Крім того, цей контент не слід розглядати як фінансову консультацію, а також як рекомендацію щодо купівлі будь-якого конкретного продукту або послуги. MEXC не несе жодної відповідальності за будь-які збитки користувачів, які ви можете понести в результаті посилання, використання та/або покладання на будь-який контент, опублікований на наших сторінках з прогнозуванням цін на криптовалюти. Зауважте, що ціни на цифрові активи піддаються високому ринковому ризику і волатильності. Вартість ваших інвестицій може як зменшитися, так і збільшитися, а також немає ніяких гарантій повернення початково інвестованої суми. Зрештою, ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Будь ласка, майте на увазі, що не варто покладатися на минулі показники для прогнозування майбутніх результатів. Ви повинні інвестувати тільки в ті продукти, з якими ви знайомі і розумієте пов'язані з ними ризики. Ретельно зважуйте свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.