Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) у USD

Отримайте прогнози цін Liquid Staked SOL на 2026, 2027, 2028, 2030 роки та інші. Спрогнозуйте, наскільки зросте LSSOL протягом наступних 5 років або більше. Миттєво прогнозуйте майбутні цінові сценарії на основі ринкових тенденцій та настроїв.

Введіть число від -100 до 1000, щоб спрогнозувати ціну Liquid Staked SOL
%

*Відмова від відповідальності: усі прогнози цін ґрунтуються на даних користувачів.

Прогноз курсу Liquid Staked SOL
--
----
0,00%
USD
Фактичний
Прогнозування
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 21:35:49 (UTC+8)

Прогноз ціни Liquid Staked SOL на 2025-2050 рр. (USD)

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на 2025 рік (цього року)

Згідно з вашим прогнозом, Liquid Staked SOL потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 196,45 у 2025 році.

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на 2026 рік (наступний рік)

Згідно з вашим прогнозом, Liquid Staked SOL потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 206,2725 у 2026 році.

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на 2027 рік (через 2 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна LSSOL на 2027 рік становить $ 216,5861 з темпом зростання у 10,25%.

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на 2028 рік (через 3 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна LSSOL на 2028 рік становить $ 227,4154 з темпом зростання у 15,76%.

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на 2029 рік (через 4 роки)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LSSOL у 2029 році становить $ 238,7862, а темп зростання складає 21,55%.

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на 2030 рік (через 5 років)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LSSOL у 2030 році становить $ 250,7255, а темп зростання складає 27,63%.

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна Liquid Staked SOL потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 408,4054.

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на 2050 рік (через 25 років)

У 2050 році ціна Liquid Staked SOL потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 665,2494.

Рік
Ціна
Зростання
  • 2025
    $ 196,45
    0,00%
  • 2026
    $ 206,2725
    5,00%
  • 2027
    $ 216,5861
    10,25%
  • 2028
    $ 227,4154
    15,76%
  • 2029
    $ 238,7862
    21,55%
  • 2030
    $ 250,7255
    27,63%
  • 2031
    $ 263,2617
    34,01%
  • 2032
    $ 276,4248
    40,71%
Рік
Ціна
Зростання
  • 2033
    $ 290,2461
    47,75%
  • 2034
    $ 304,7584
    55,13%
  • 2035
    $ 319,9963
    62,89%
  • 2036
    $ 335,9961
    71,03%
  • 2037
    $ 352,7959
    79,59%
  • 2038
    $ 370,4357
    88,56%
  • 2039
    $ 388,9575
    97,99%
  • 2040
    $ 408,4054
    107,89%
Показати більше

Короткостроковий прогноз ціни Liquid Staked SOL на сьогодні, завтра, цей тиждень та 30 днів

Дата
Прогноз ціни
Зростання
  • October 24, 2025(Сьогодні)
    $ 196,45
    0,00%
  • October 25, 2025(Завтра)
    $ 196,4769
    0,01%
  • October 31, 2025(Цього тижня)
    $ 196,6383
    0,10%
  • November 23, 2025(30 днів)
    $ 197,2573
    0,41%
Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на сьогодні

Прогнозована ціна для LSSOL на October 24, 2025(Сьогодні)становить 196,45 $. Цей прогноз відображає результат розрахунків наданого відсотка зростання, забезпечуючи користувачів знімком потенційного руху ціни на сьогодні.

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на завтра

На October 25, 2025(Завтра) прогноз ціни LSSOL з урахуванням річного темпу зростання у 5%, становить 196,4769 $. Ці результати надають орієнтовний прогноз вартості токена на основі обраних параметрів.

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на цей тиждень

За даними October 31, 2025(Цього тижня) прогноз ціни LSSOL з урахуванням річного темпу зростання 5%, становить 196,6383 $. Цей тижневий прогноз розраховується на основі того ж відсотка зростання, щоб дати уявлення про потенційні цінові тенденції на найближчі дні.

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) на 30 днів

Дивлячись на 30 днів вперед, прогнозована ціна LSSOL становить 197,2573 $. Цей прогноз розраховується за допомогою річного темпу зростання 5%, щоб оцінити, де може залишитися вартість токена через місяць.

Поточна статистика цін Liquid Staked SOL

--
----

--

$ 2,27M
$ 2,27M$ 2,27M

11,53K
11,53K 11,53K

--
----

--

Остання ціна LSSOL становить --, зі зміною за 24 години на 0,00%, а обсяг торгівлі за 24 години склав --.
Крім того, LSSOL має циркуляційну пропозицію у 11,53K та загальну ринкову капіталізацію у $ 2,27M.

Історична ціна Liquid Staked SOL

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни Liquid Staked SOL, поточна ціна Liquid Staked SOL становить 196,45 USD. Циркуляційна пропозиція Liquid Staked SOL (LSSOL) становить 11,53K LSSOL, що забезпечує ринкову капіталізацію у 2 267 625 $.

Період
Зміна(%)
Зміна(USD)
Найвища ціна
Найнижча ціна
  • 24 години
    1,97%
    $ 3,8
    $ 198,39
    $ 191,83
  • 7 днів
    7,04%
    $ 13,8252
    $ 214,5220
    $ 180,9831
  • 30 днів
    -8,33%
    $ -16,3653
    $ 214,5220
    $ 180,9831
Показники за 24 години

За останні 24 години, Liquid Staked SOL показав рух ціни у 3,8 $, що відображає 1,97% у зміні вартості.

Показники за 7 днів

За останні 7 днів Liquid Staked SOL сягнув максимуму в 214,5220 $ та мінімуму в 180,9831 $. При цьому ціна змінилася на 7,04%. Ця нещодавня тенденція демонструє потенціал LSSOL для подальшого руху на ринку.

Показники за 30 днів

За минулий місяць Liquid Staked SOL зазнав зміну у -8,33%, що відображає приблизно -16,3653 $ до його вартості. Це свідчить про те, що найближчим часом ціна LSSOL може змінитися ще більше.

Як працює модуль прогнозування ціни Liquid Staked SOL (LSSOL)?

Модуль прогнозування ціни Liquid Staked SOL — це зручний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам оцінити потенційні майбутні ціни LSSOL на основі ваших власних припущень щодо зростання. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або допитливим інвестором, цей модуль пропонує простий та інтерактивний спосіб прогнозування майбутньої вартості токена.

1. Введіть ваш прогноз зростання.

Почніть з введення бажаного відсотка зростання, який може бути як позитивним, так і негативним, залежно від ваших ринкових перспектив. Це може відображати ваші очікування щодо Liquid Staked SOL на наступний рік, п'ять років або навіть десятиліття в майбутньому.

2. Розрахувати майбутню ціну

Після введення темпу зростання клацніть на кнопку «Розрахувати». Модуль миттєво розрахує прогнозовану майбутню ціну LSSOL, надаючи вам чітке уявлення про те, як ваш прогноз впливатиме на вартість токена з часом.

3. Досліджуйте різні сценарії.

Ви можете експериментувати з різними темпами зростання, щоб побачити, як різні ринкові умови можуть вплинути на ціну Liquid Staked SOL. Така гнучкість дозволяє аналізувати як оптимістичні, так і консервативні прогнози, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення.

4. Настрої користувачів та думки спільноти

Модуль також інтегрує прогноз на основі настрою користувачів, що дозволяє порівняти ваші прогнози з прогнозами інших користувачів. Такий колективний внесок надає цінні відомості про те, як спільнота оцінює майбутнєLSSOL.

Технічні індикатори для прогнозування ціни

Для підвищення точності прогнозу модуль використовує різноманітні технічні індикатори та ринкові дані, серед яких:

Експоненціальна ковзна середня (EMA): допомагає відстежувати ціновий тренд токена, згладжуючи коливання і даючи уявлення про потенційні розвороти тренду.

Смуги Боллінджера: вимірюють волатильність ринку та визначають потенційну перекупленість або перепроданість.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює імпульс LSSOL, щоб визначити, чи знаходиться він у бичачій або ведмежій фазі.

Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD): оцінює силу і напрямок руху ціни для визначення потенційних точок входу і виходу. Завдяки поєднанню цих індикаторів з ринковими даними в режимі реального часу модуль генерує динамічний прогноз ціни, що дозволяє глибше оцінити перспективи Liquid Staked SOL.

Чому важливий прогноз ціни LSSOL?

Прогнози ціни LSSOL мають вирішальне значення з кількох причин, інвестори використовують їх для різних цілей:

Розробка інвестиційної стратегії: прогнози допомагають інвесторам формулювати стратегії. Оцінюючи майбутні ціни, вони можуть вирішити, коли купувати, продавати або утримувати криптовалюту.

Оцінка ризику: розуміння потенційного руху цін дозволяє інвесторам оцінити ризик, пов'язаний з конкретним криптоактивом. Це важливо для управління та зменшення потенційних збитків.

Аналіз ринку: прогнози часто передбачають аналіз ринкових тенденцій, новин та історичних даних. Цей комплексний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти динаміку ринку та фактори, що впливають на зміну цін.

Диверсифікація портфеля: передбачаючи, які криптовалюти можуть бути ефективними, інвестори можуть відповідним чином диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи ризик між різними активами.

Довгострокове планування: інвестори, які шукають довгострокового прибутку, покладаються на прогнози, щоб визначити криптовалюти з потенціалом для майбутнього зростання.

Психологічна підготовленість: проінформованість щодо можливих цінових сценаріїв готує інвесторів емоційно та фінансово до волатильності ринку.

Залучення спільноти: прогнози цін на криптовалюту часто викликають дискусії в спільноті інвесторів, що, так само, призводить до ширшого розуміння та колективної мудрості щодо ринкових тенденцій.

Поширені запитання (FAQ):

Чи варто зараз інвестувати в LSSOL?
Згідно з вашими прогнозами, LSSOL досягне -- undefined, що робить його токеном вартим уваги.
Який прогноз ціни LSSOL на наступний місяць?
Відповідно до інструменту прогнозування цін Liquid Staked SOL (LSSOL), прогнозована ціна LSSOL досягне -- undefined.
Скільки коштуватиме 1 LSSOL у 2026 році?
Ціна 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна LSSOL зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2026 році.
Якою буде прогнозована ціна LSSOL у 2027 році?
Прогнозується щорічне зростання Liquid Staked SOL (LSSOL) на 0,00%, а до 2027 року ціна 1 LSSOL досягне --.
Якою буде орієнтовна ціна LSSOL у 2028 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Liquid Staked SOL (LSSOL) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2028 році.
Якою буде орієнтовна ціна LSSOL у 2029 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Liquid Staked SOL (LSSOL) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2029 році.
Скільки коштуватиме 1 LSSOL у 2030 році?
Ціна 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна LSSOL зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2030 році.
Який прогноз ціни LSSOL на 2040 рік?
Прогнозується щорічне зростання Liquid Staked SOL (LSSOL) на 0,00%, а до 2040 року ціна 1 LSSOL досягне --.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 21:35:49 (UTC+8)

Відмова від відповідальності

Контент, опублікований на наших сторінках із прогнозами цін на криптовалюту, ґрунтується на інформації та відгуках, наданих нам користувачами MEXC та/або іншими сторонніми джерелами. Контент надається "як є", йому притаманний лише інформаційний та ілюстративний характер, без будь-яких тверджень або гарантій. Зауважте, що представлені прогнози цін можуть бути неточними, і їх не слід розглядати як такі. Майбутні ціни можуть суттєво відрізнятися від наданих прогнозів, і на них не слід покладатися при прийнятті інвестиційних рішень.

Крім того, цей контент не слід розглядати як фінансову консультацію, а також як рекомендацію щодо купівлі будь-якого конкретного продукту або послуги. MEXC не несе жодної відповідальності за будь-які збитки користувачів, які ви можете понести в результаті посилання, використання та/або покладання на будь-який контент, опублікований на наших сторінках з прогнозуванням цін на криптовалюти. Зауважте, що ціни на цифрові активи піддаються високому ринковому ризику і волатильності. Вартість ваших інвестицій може як зменшитися, так і збільшитися, а також немає ніяких гарантій повернення початково інвестованої суми. Зрештою, ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Будь ласка, майте на увазі, що не варто покладатися на минулі показники для прогнозування майбутніх результатів. Ви повинні інвестувати тільки в ті продукти, з якими ви знайомі і розумієте пов'язані з ними ризики. Ретельно зважуйте свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.