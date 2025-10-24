Згідно з вашим прогнозом, Jack Potts by Virtuals потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,000090 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Jack Potts by Virtuals потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,000095 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна JACK на 2027 рік становить $ 0,000100 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна JACK на 2028 рік становить $ 0,000105 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JACK у 2029 році становить $ 0,000110, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JACK у 2030 році становить $ 0,000116, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Jack Potts by Virtuals потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,000189.

У 2050 році ціна Jack Potts by Virtuals потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,000308.