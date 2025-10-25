Згідно з вашим прогнозом, Invariant потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,001057 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Invariant потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,001110 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна INVT на 2027 рік становить $ 0,001166 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна INVT на 2028 рік становить $ 0,001224 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна INVT у 2029 році становить $ 0,001285, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна INVT у 2030 році становить $ 0,001350, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Invariant потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,002199.

У 2050 році ціна Invariant потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,003582.