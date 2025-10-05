Згідно з вашим прогнозом, Hypha Staked AVAX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 34,01 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Hypha Staked AVAX потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 35,7104 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна STAVAX на 2027 рік становить $ 37,4960 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна STAVAX на 2028 рік становить $ 39,3708 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STAVAX у 2029 році становить $ 41,3393, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STAVAX у 2030 році становить $ 43,4063, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Hypha Staked AVAX потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 70,7043.

У 2050 році ціна Hypha Staked AVAX потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 115,1699.