Згідно з вашим прогнозом, Hyperbeat Ultra HYPE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 40,87 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Hyperbeat Ultra HYPE потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 42,9135 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна HBHYPE на 2027 рік становить $ 45,0591 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна HBHYPE на 2028 рік становить $ 47,3121 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HBHYPE у 2029 році становить $ 49,6777, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HBHYPE у 2030 році становить $ 52,1616, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Hyperbeat Ultra HYPE потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 84,9657.

У 2050 році ціна Hyperbeat Ultra HYPE потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 138,4003.