Згідно з вашим прогнозом, Glif Staked ICNT потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,303561 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Glif Staked ICNT потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,318739 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна STICNT на 2027 рік становить $ 0,334676 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна STICNT на 2028 рік становить $ 0,351409 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STICNT у 2029 році становить $ 0,368980, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STICNT у 2030 році становить $ 0,387429, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Glif Staked ICNT потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,631081.

У 2050 році ціна Glif Staked ICNT потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1,0279.