Згідно з вашим прогнозом, Geez PNutz потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,337345 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Geez PNutz потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,354212 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна PNUTZ на 2027 рік становить $ 0,371922 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна PNUTZ на 2028 рік становить $ 0,390519 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PNUTZ у 2029 році становить $ 0,410044, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PNUTZ у 2030 році становить $ 0,430547, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Geez PNutz потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,701316.

У 2050 році ціна Geez PNutz потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1,1423.