Згідно з вашим прогнозом, Gama Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,764393 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Gama Token потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,802612 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна GAMA на 2027 рік становить $ 0,842743 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна GAMA на 2028 рік становить $ 0,884880 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GAMA у 2029 році становить $ 0,929124, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GAMA у 2030 році становить $ 0,975580, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Gama Token потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 1,5891.

У 2050 році ціна Gama Token потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 2,5885.